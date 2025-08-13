John Boyega daba por hecho que Finn se convertiría en jedi en la nueva trilogía de 'Star Wars'. "Creí que me enfrentarían con Rey"

Lo primero que vimos, en noviembre de 2014, de la nueva trilogía de 'Star Wars', fue un desierto en el que John Boyega despertaba asustado. Cabía esperar, pues, que su personaje se fuera a convertir en una pieza clave de la franquicia, ¿no? Un stormtrooper renegado que se une a la Resistencia: su historia era demasiado potente como para darle de lado... O eso creímos todos hasta que descubrimos que John Boyega era, simplemente, un secundario de oro.

Hace algún tiempo, en un cine muy, muy cercano...

Para el propio Boyega, ser ignorado dentro de la saga también fue una sorpresa, conste: él estaba convencido de que su personaje tendría una apasionante historia, tal y como ha declarado en la Fan Expo Boston (y ha recogido Screen Rant): "Creo que asumí que Finn era sensible a la Fuerza del guion de 'El Despertar de la Fuerza', o al menos en el momento que lo terminé de leer".

Creí que estaban planeando dobles jedis. Pensé, de hecho, que repetirían la dinámica de Obi-Wan y Darth Vader conmigo y Rey. Que nos enfrentarían entre nosotros o algo parecido.

Boyega es uno de los pocos que ha afirmado que su experiencia en el set de 'Star Wars' no fue positiva, y que, de hecho, cree que solo sirvió para promover la divrersidad en la saga, como Kelly Marie Tran, pero no supieron qué hacer con ellos. Aunque no parece probable que vuelva a aparecer nunca en la saga, lo cierto es que, como afirmó a Total Film, sigue siendo un fan acérrimo: "Yo era la persona en el rodaje que corregía los errores. Tengo una relación fuerte con 'Star Wars'".

Lo cierto es que, aunque sea en una serie de animación, sería bonito que hicieran un poco de justicia con Finn, un personaje que tan solo ha aparecido, a posteriori, en un par de cómics y novelas, y cuya historia es lo suficientemente interesante como para, por lo menos, ampliarla en el futuro. Al fin y al cabo, en 'El Ascenso de Skywalker' sí que se dejaba caer que era sensible a la Fuerza. Tarde, pero el actor tenía razón: la Fuerza le acompañaba.

