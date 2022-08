“Estoy bien fuera de ‘Star Wars’": John Boyega que no tiene ninguna intención de volver a interpretar a Finn

Seguro que cuando en Disney se plantearon hacer la tercera trilogía de 'Star wars' consideraron que iban a tiro hecho: sables láser, el retorno del reparto original, Luke Skywalker entrenando a una nueva jedi... Sin embargo, dejaron que los fans llevaran las riendas ("¡Queremos más originalidad!", "¡No, ahora queremos todo lo contrario!") hasta convertir estas tres películas en un absoluto dislate improvisado sin una dirección fija que culminó en el ya infame "¡Los muertos hablan!". No es una gran sorpresa que John Boyega no tenga mucho interés en volver a aquello.

Toxicidad fuera, mala vibra fuera

Cuando sales en 'Star wars', el resto de tu vida tienes que responder a la misma pregunta: "¿Vas a volver a salir en 'Star wars'?". Pero Boyega, que ha elegido sus proyectos con pinzas desde el Episodio IX, no parece estar muy por la labor. Algunas de las películas más interesantes de los próximos meses, como 'Breaking', 'They cloned Tyrone' o 'The woman king' llevan su nombre, y ya se ha anunciado que protagonizará 'Attack the block 2' una década después de la original, su primer papel en cines.

En este momento estoy a gusto fuera. Estoy bien fuera. Creo que Finn está en un punto en el que puedes disfrutarle en otras cosas, los juegos, la animación. Pero siento que del 'Episodio VII' al 'Episodio IX' fue suficiente para mí. Para ser justos, con los aliados que he encontrado entre Joel Taylor y Jamie Foxx, Teyonah Parris, Viola Davis, toda esa gente con la que he trabajado... la versatilidad es mi camino.

Eso no va a impedir, claro, que le sigan preguntando en cada entrevista. No es el único del reparto original de esta trilogía que ha dicho que a él ya le va bien: Óscar Isaac, uno de los favoritos de los fans como Poe, ha comentado que lo que quiere hacer son películas más artesanas realizadas por gente a la que admira, por mucho que 'Star Wars' fuera divertido de rodar. Vamos, que nos podemos olvidar de ver un 'Finn & Poe' como serie limitada en Disney+.