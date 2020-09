'Star Wars': John Boyega critica con dureza a Disney por el mal uso de Finn y el resto de personajes de color

Star Wars es una fuente continua de noticias, pero sospecho que Disney no va a estar nada contento con la de hoy: John Boyega, el actor que dio vida a Finn en la última trilogía de la saga de los Skywalker, acaba de criticar con dureza el mal uso que se dio a su personaje, ampliando su queja a todos los personajes de color de las últimas entregas.

"Todos lo saben"

Ha sido en una entrevista concedida a GQ donde el actor ha arremetido con dureza contra Disney por querer ofrecer la imagen de dar una importancia mucho mayor de la real a personajes de color, entre los que además de así mismo también incluye a Kelly Marie Tran, Naomi Ackie e incluso su "hermano de Guatemala" Oscar Isaac:

Lo que diría a Disney es que no traiga a un personaje negro, publicite que son mucho más importantes en la franquicia de lo que son y luego los aparte a un lado. No es bueno. Lo diré directamente. Ellos sabían qué hacer con Daisy Ridley y con Adam Driver. Sabéis qué hacer con esa gente, pero cuando tiene que ver con Kelly Marie Tran o con John Boyega, que les jodan. ¿Qué queréis que digamos? Lo que quieren que digamos es que "He disfrutado formando parte de esto, fue una gran experiencia". No, no, no. Aceptaré el trato cuando sea una gran experiencia. Ellos dieron todos los matices a Adam Driver y Daisy Ridley. Seamos sinceros. Daisy lo sabe. Adam lo sabe. Todos lo saben. No estoy descubriendo nada.

Resulta refrescante escuchar a hablar con tanta franqueza a Boyega, ya que desde tiempo predomina en Hollywood el intentar quedar bien con todo el mundo aunque sea a costa de ocultar lo que realmente piensas. Es el peaje a pagar para evitar que te pongan en alguna especie de lista negra...

Sin embargo, Boyega ha demostrado en repetidas ocasiones que no tiene miedo a expresar en público su opinión. Ahora queda la duda de si esta dura crítica a Disney acabará teniendo o no consecuencias reales para su carrera. No debería ser el caso, porque ese "todos lo saben" más que una opinión es un hecho.