"No sé si tendré una carrera después de esto". John Boyega recibe el apoyo de Hollywood tras su visceral discurso antirracista

La muerte de George Floyd a manos del agente de la policía de Minesotta Derek Chauvin, actualmente acusado de homicidio en segundo grado, ha marcado un nuevo punto de inflexión en la lucha de la comunidad negra estadounidense por sus derechos y en contra de la brutalidad policial, encabezada por el movimiento Black Lives Matter.

Las manifestaciones multitudinarias, que ya han trascendido a ciudades del territorio norteamericano como Washington, Nueva York o Los Angeles para llegar a grandes urbes europeas como París están encontrando el apoyo de figuras del mundo del deporte y el espectáculo. Entre ellas, se encuentra el actor John Boyega, cuya intervención en la protesta celebrada en Londres el pasado miércoles está dando la vuelta al mundo.

En el vídeo que podéis ver bajo estas líneas hay un extracto del discurso de Boyega, también recogido por el medio MetroUK.

Outside parliament @JohnBoyega tells everyone to take a knee and says black people “I love you” pic.twitter.com/2egDZwmBzE — SymeonBrown (@symeonbrown) June 3, 2020

"Gracias por salir hoy, gracias por estar ahí para mostrarnos vuestro apoyo. Comunidad negra: Os quiero. Os aprecio. Hoy es un día importante. Estamos luchando por nuestros derechos. Estamos luchando por nuestra capacidad para vivir en libertad. Somos una representación física de nuestro apoyo a George Floyd. Somos una representación física de nuestro apoyo a Sandra Bland. Somos una representación física de nuestro apoyo a Trayvon Martin. Somos una representación física de nuestro apoyo a Stephen Lawrence".

Además de esto, el intérprete británico, que ha dado vida a Finn en la última trilogía de 'Star Wars', se ha llegado a plantear que este acto reivindicativo podría perjudicar su trayectoria profesional. Pero, por supuesto, la justicia está por delante de todo.

"Os estoy hablando desde el corazón. Mirad, no sé si voy a tener una carrera después de esto, pero, que le jodan a eso. Necesito que comprendáis lo dolorosa que es esta mierda. Necesito que comprendáis lo doloroso que es que te recuerden todos los días que tu raza no significa nada y que ya no importa, que nunca ha importado".

El apoyo de la industria

Lejos de hacer oídos sordos o darle la espalda, los compañeros de profesión de John Boyega le han mostrado su respaldo en redes sociales, comenzando por un Mark Hamill que "nunca ha estado más orgulloso" de su compañero de reparto en 'Los últimos Jedi'.

Never been more proud of you, John. @JohnBoyega

❤️, dad https://t.co/XcXvBcblPG — Mark Hamill (@HamillHimself) June 3, 2020

La cuenta oficial de 'Star Wars' también le ha apoyado con el siguiente comunicado, también en Twitter.

"Lucasfilm apoya a John Boyega y su mensaje de que, 'Es el momento. Las vidas negras siempre han importado. Las vidas negras siempre han sido importantes. Las vidas negras siempre han significado algo'. El mal que es el racismo debe detenerse. Nos comprometemos a ser parte del cambio tan esperado en el mundo. John Boyega, eres nuestro héroe".

La crítica cultural cultural Soraya Nadia McDonald ha pedido a los productores que la siguen en redes sociales que se aseguren de que John continúa recibiendo ofertas de trabajo; una petición a la que figuras como Cathy Yan —'Aves de presa'—, Jordan Peele —'Déjame salir', 'Nosotros'—, Emily V Gordon —guionista de 'La gran enfermedad del amor'—, Edgar Wright —'Baby Driver'—, Duncan Jones —'Moon'— o Matthew A. Cherry —director, productor y ganador del Óscar al mejor cortometraje animado por 'Hair Love'— han respondido sin dudarlo.

Porque las vidas negras importan, y aprovechar una posición influyente como la de John Boyega para reivindicarlo no debería tener jamás repercusiones negativas.

I would work with John Boyega and I urge other Non-Black creators to affirm that they have his back as well. https://t.co/SqXgmIS5aR — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) June 3, 2020

I would love to work w John Boyega https://t.co/zQTIP29SVR — Cathy Yan (@CathyYan) June 3, 2020

It would be a dream to write a role for John Boyega. It was already, and nothing has changed that. https://t.co/B7VeY3gLU2 — Emily V Gordon (@emilyvgordon) June 3, 2020

Have before and would again, in a heartbeat. So proud of John today. https://t.co/qLi4cwws2i — edgarwright (@edgarwright) June 3, 2020

Crazy that it even needs to be said, but of course!



I mean... he’s from Peckham and I’m from Bromley, but even so, I’ve STILL got his back! ❤️ https://t.co/5kXugkFt2u — Duncan Jones (@ManMadeMoon) June 3, 2020