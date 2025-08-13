Un actor de 'Los 4 Fantásticos' afirma que sus películas están "muy infravaloradas" y que los críticos "se equivocaron"

Pocas películas de superhéroes generan tanto debate retroactivo como 'Los 4 Fantásticos' de 2005. Con el estreno hace unas semanas de 'Primeros pasos', la nueva adaptación de los cómics con Pedro Pascal y Vanessa Kirby, hemos tenido la excusa perfecta para revisitar las versiones anteriores, pero quizá no todos compartimos la misma opinión sobre estas películas. O, al menos, no tenemos la misma visión que Michael Chiklis, el actor que interpretó a Ben Grimm/La Cosa en aquella primera versión del célebre grupo de Marvel que dirigió Tim Story.

Para él, el veredicto es claro: la cinta merecía mucho más reconocimiento del que recibió en su momento. En una conversación con Collider, Chiklis recordó que, aunque la prensa especializada fue dura con el largometraje, el público respondió con entusiasmo a aquella película y a su secuela de 2007, 'Los 4 fantásticos y Silver Surfer'. Así lo argumentaba el actor:

“Creo que hubo mucha gente, críticamente hablando, que se equivocó. Desprestigiaron nuestras películas, y fueron muy infravaloradas teniendo en cuenta que el público las adoraba. Fue uno de esos casos en los que la crítica no fue muy buena con esas películas, pero el público sí, y eso sigue vigente”

De hecho, el ganador del Emmy por 'The Shield: Al margen de la ley' subraya que con el tiempo más personas han aprendido a apreciarlas.

"Ahora, después de tantos años, la gente empieza a reconocer que estas películas son aptas para toda la familia, divertidas... Acertaron en muchas cosas. Puede que sean imperfectas, pero son muy buenas".

Varias versiones de lo mismo

En 2005, 'Los 4 Fantásticos' reunió a Ioan Gruffudd como Reed Richards, Jessica Alba como Sue Storm y a un joven Chris Evans como Johnny Storm, junto a Chiklis como la Ben Grimm. Sin embargo, el relevo de una nueva generación de actores ha permitido que la última versión haya conquistado al público.

Dos décadas después, Chiklis se mostró entusiasta sobre el nuevo grupo de actores que han protagonizado 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos'.

"Tuve una gran experiencia interpretándolos, y simplemente… espero que sea un éxito rotundo. Y parece que le está yendo de maravilla. Por cierto, me gusta mucho Ebon Moss-Bachrach. Es un actor estupendo, así que tengo muchas ganas de ver qué hace con La Cosa".

