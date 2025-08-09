El error imperdonable que comete 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos'. Era lo que más esperaba de la película de Marvel y acabé decepcionado

Ha pasado ya el suficiente tiempo para que cualquiera que quisiera ver 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' haya podido hacerlo. Lo cierto es que se esperaba que más gente pasara por cines y que sus datos de recaudación están siendo un poco decepcionantes, pero al final lo que realmente debería importarnos es su contenido. Y ahí hay algo que tenía muchas ganas de ver, pero a la hora de la verdad acabé bastante decepcionado.

Uno de los aspectos más comentados de 'Primeros pasos' es su reparto, siendo habitual que se hable especialmente de la presencia de Pedro Pascal. El chileno es un actor que me cae fenomenal, pero a quien estaba deseando ver en la película era a Julia Garner en el papel de Silver Surfer. La decepción que me acabé llevando con ella fue tremenda.

Se merecía algo mucho mejor

Garner llevaba trabajando varios años cuando llegó el papel que cambió su carrera para siempre: Ruth en 'Ozark'. Su extraordinaria interpretación en la serie de Netflix hizo que ganase tres merecidos Emmys, pero también que su perfil en la industria creciera de forma clara. Luego ha vuelto a demostrar su gran talento en títulos como 'La asistente', 'Hotel Royal', la recién estrenada 'Weapons' o la miniserie '¿Quien es Anna?'. Por desgracia, Marvel no ha sabido aprovechar su presencia.

De hecho, uno de los aspectos menos estimulantes de 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' es el tratamiento que hace de esta versión de Silver Surfer. Ya no es tanto que su arco de personaje sea extremadamente previsible -pues eso es algo que uno ya tiene que aceptar que va a suceder en cualquier aventura del MCU-, como que lo que motiva su inevitable cambio de actitud está forzado y es una mera consecuencia de la necesidad de que eso pase.

Por decirlo más claramente, que el personaje de Garner de repente tenga remordimientos de conciencia tras haber ayudado a arrasar otros planetas es algo que no se trabaja lo suficiente. Es cierto que la película presta algo de atención a su relación con el Johnny Storm de Joseph Quinn, y también que este último hace el esfuerzo de familiarizarse con el lenguaje de ella, pero las piezas no terminan de encajar.

Una de las causas es que la película de repente se convierte en otra más de Marvel tras su estupendo arranque. Es como si en el estudio tuvieran miedo de ir totalmente a fondo con ese enfoque podría resultar contraproducente y decidieron volver a la fórmula que tantos éxitos dio en el pasado, pero también que durante los últimos años está demostrando que ya no es recibida con tanto entusiasmo por los espectadores.

Eso también resta cualquier tipo de impacto emocional que pueda tener la decisión de Silver Surfer de rebelarse contra el Galactus de Ralph Ineson se diluye por completo. Es algo que pasa y que todos sabemos que va a ser inevitable, pero es una simple pieza más en lugar de ofrecer una redención estimulante con la que Garner pueda demostrar lo buena actriz que es. Y es algo que sus responsables parecen tener tan claro que además sucede rápidamente porque hay que llegar a la casilla de llegada lo antes posible.

Soy consciente de que algunos se han quejado por el hecho de que una mujer haya interpretado a Silver Surfer -aunque es algo que también llegó a suceder en los cómics-, pero para mí es algo irrelevante aquí. De hecho, la propia construcción de la película se apoya sobre eso, pues es evidente que la relación con Johnny no podría haber sido la misma en el caso de que hubiese sido un hombre.

Dicho esto, Julia Garner merecía mucho más de lo que le ha dado Marvel, aunque supongo que al menos queda el consuelo de que no sucedió lo mismo que con John Malkovich, pues su personaje simplemente fue eliminado del montaje final de 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos'.

