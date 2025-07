El público dicta sentencia sobre 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' y afirma que es la tercera mejor película de Marvel desde 'Vengadores: Endgame'

Por fin ha llegado a los cines 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos', la película con la que Marvel espera dejar atrás las decepciones en taquilla sufridas este año con 'Capitán América: Brave New World' y 'Thunderbolts'. Todo apunta a que será un éxito, algo a lo que sin duda habrá ayudado el apoyo de la crítica, pero aún más que está gustando al público tanto que ahora mismo es el tercer mejor largometraje del MCU desde 'Vengadores: Endgame'.

Al igual que hice hace bien poco en el caso de 'Superman', he tomado como referencia las votaciones de los usuarios tanto en IMDb como en Letterboxd para sacar una media. Ahí es lógico que la valoración de 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' todavía sufra varias oscilaciones, pero ahora mismo solamente hay dos películas del MCH posteriores a 'Endgame' que la superan: 'Spider-man: No Way Home' y 'Guardianes de la Galaxia 3'.

Así queda el Top 7

La cuestión es que 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' cuenta con una nota media de 7,45 en el momento de escribir estas líneas, una valoración bastante alta, pero 'No Way Home' se dispara hasta un 7,93, mientras que la última película de James Gunn en Marvel consigue un 7,91. Hasta ahí sí que parece imposible que ya vaya a llegar esta aventura protagonizada por Pedro Pascal, pero ojo a la posibilidad de que siga cayendo puestos.

Ahora mismo hay otros cuatro largometrajes estrenados después que 'Vengadores: Endgame' que obtienen una nota del público por encima del 7. Os dejo a continuación cómo quedaría entonces el Top 7:

No me sorprendería demasiado que 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' acabe bajando un par de posiciones más, pero es al situaría todavía dentro del Top 5. Ahí lo que llama mucho la atención es que parece que 'Thunderbolts' ha pagado los platos sucios de Marvel, pues gustó lo suficiente como para no sufrir tal pinchazo en salas...

