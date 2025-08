La crisis de Marvel acaba de provocar algo que parecía impensable en el cine de superhéroes: que haya sido destronada por la nueva DC de James Gunn

La andadura del MCU arrancó en 2008 con el estreno de 'Iron Man', todo un éxito de taquilla que empezó a sentar las bases de todo lo que vendría después. Sin embargo, la aventura de superhéroes más taquillera de ese año fue 'El caballero oscuro', siendo aún la última vez que DC había logrado superar a Marvel para conseguir la película número 1 en taquilla de este tipo de cine.

Ahora todo apunta a que la edad dorada del cine de superhéroes ya ha llegado a su fin, pero Marvel había logrado someter durante tanto tiempo a DC que parecía imposible que fuese a perder esa supremacía. Sobre todo cuando Warner tiró la toalla con el DCEU y anunció un nuevo inicio de este universo con James Gunn al frente del control creativo. Pues bien, sólo ha hecho falta 'Superman' para que Marvel haya sido destronada por primera vez en 17 años.

¿Cambio de tendencia o fenómeno puntual?

Es cierto que tanto 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' como 'Superman' todavía no han cerrado su paso por los cines, pero los datos apuntan claramente hacia una victoria de la segunda. De hecho, solamente un milagro haría que eso cambie, por lo que hay que preguntarse cómo se ha llegado a esta situación.

Lo primero es aclarar dudas sobre ese récord de Marvel contra DC, pues esta última también ha tenido grandes éxitos en ese periodo como 'El caballero oscuro: La leyenda renace', 'Aquaman' o 'Joker', con todas ellas superando los 1.000 millones de recaudación.

El problema es que el cierre de la trilogía de Christopher Nolan se enfrentó a 'Los Vengadores', el alucinante espectáculo con Jason Momoa fue batido claramente por 'Vengadores: Infinity War' y 'Black Panther', mientras que 'Joker' no fue competencia para 'Vengadores: Endgame', 'Spider-Man: Lejos de Casa' y 'Capitana Marvel'.

La única posible excepción a la norma la encontramos en 2020, pero es que ese año no se estrenó ninguna aventura de Marvel por culpa de la pandemia. E incluso entonces DC no logró el número 1, pues muchos consideran que 'Sonic: La película' como cine de superhéroes, y sus ingresos superaron con mucho a los de 'Aves de presa' y 'Wonder Woman 1984'.

Dicho esto, la reacción de Disney ante la pandemia es uno de los posibles momentos de que la popularidad de Marvel cotice a la baja desde hace años. Tanto por el estreno simultáneo (previo pago adicional) en Disney+ de 'Viuda Negra' como por la avalancha de series protagonizadas por estos personajes. Lo poco gusta, lo mucho cansa.

Todo eso llevó a que se empezase a hablar de fatiga de superhéroes por parte tanto de la prensa especializada como del público, lo cual se dejó notar en el funcionamiento comercial de muchas películas. Eso sí, no fue hasta el lanzamiento de 'The Marvels' en 2023 cuando hubo que empezar a hablar de un fracaso de forma indiscutible.

Lo bien que fue 'Deadpool y Lobezno' el año pasado ayudó a maquillar todo de forma temporal, pero la realidad ha vuelto a pegar fuerte este año. ¿El motivo? Se esperaba mucho más en taquilla tanto de 'Capitán América 4', como de 'Thunderbolts' y 'Los 4 fantásticos'.

Seguramente todo vuelva a la "normalidad" en 2026 con los estrenos de 'Spider-Man: Brand New Day' -'No Way Home' sigue siendo, con mucho, la película más taquillera de Marvel posterior a 'Vengadores: Endgame'- y 'Vengadores: Doomsday', pero ahora mismo la situación ha cambiado.

La gran duda está en saber cómo ha conseguido Gunn enderezar el rumbo a las primeras de cambio. Porque cuando se anunció un reseteo de DC, eso sin duda fue clase para que títulos como 'The Flash' o 'Blue Beetle' se estrellasen en taquilla. Estaban sentenciados y simplemente había que perder la menor cantidad posible de dinero con ellos.

Todo apuntaba a que Gunn lo iba a tener muy difícil, pero creo que justo su etapa anterior en Marvel ha ayudado mucho a ello. Ya no es solamente que el público quedase encantado con 'Guardianes de la Galaxia 3', es que declaraciones como la que hizo dejando claro que él quería tener todo atado antes de empezar a rodar y no ir improvisando sobre la marcha creaban una sensación de confianza muy grande.

Obviamente, la gran acogida que la película ha tenido por parte tanto de la crítica como del público también ha sido determinante, pues no es casualidad que sus números en taquilla se estén manteniendo mucho mejor de lo habitual de semana en semana. Es una señal clara de lo mucho que está gustando.

Con todo, la nueva DC sigue teniendo mucho trabajo por delante, pues sigo con dudas sobre que 'Supergirl' vaya a funcionar igual de bien, mientras que 'Clayface' es una apuesta tan atrevida como peligrosa en términos comerciales. Eso sí, es evidente que Gunn busca que las películas de este universo sean realmente diferentes entre sí. Aquí no vale más de lo visto y hacer promesas vacías.

Ahora solamente queda sentarnos y esperar para ver si esta victoria de la nueva DC sobre Marvel es algo puntual o si realmente tiene la capacidad de competir de tú a tú con este gigante que se ha convertido en la franquicia más taquillera de la historia del cine.

