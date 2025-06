James Gunn tiene claro el motivo por el que el cine está muriendo: es una práctica muy habitual de Marvel que no veremos en 'Superman'

Estamos ya en la cuenta atrás para el estreno del 'Superman' de James Gunn, donde el director sabe que se juegan mucho más que el éxito de una película: también ponen en jaque el de todo un universo que ya está rodando y que, con suerte, hará que olvidemos la anterior intentona de DC. Reconozco que yo no daba un duro por su triunfo, pero, a medida que van pasando los meses, más claro parece que será un exitazo que, quién sabe, quizá reviva las ganas del público por el cine de superhéroes. Y hay un motivo para ello más que justificado.

Todos sabemos que multitud de películas mainstream, desde el cine de Marvel hasta 'Misión Imposible', se empiezan a grabar sin un guion terminado. De hecho, se ha convertido en una práctica habitual de la industria, por algún motivo: lo que antes era un desastre, ahora es lo normal. Para Gunn, que siempre ha creído en la "tiranía" del guion, es el ejemplo de todo lo que va mal en Hollywood, tal y como le ha reconocido a Rolling Stone.

Creo que la razón por la que la industria del cine está muriendo no es porque la gente no quiera ver películas. No es porque las pantallas en casa sean buenísimas. La razón número uno es porque la gente está haciendo películas sin un guion terminado.

Por suerte -no es una manera de hablar, literalmente llevaba años esperando que alguien hablara en estos términos- no habla por hablar, y cuenta cómo DC acabó cancelado un proyecto hace poco porque el guion no iba a ningún lado: "Todos queríamos hacer la película. Tenía el visto bueno, preparada para rodar. El guion no estaba preparado. Y no puedo hacer una película en la que el guion no es bueno. Hemos tenido mucha suerte hasta ahora, porque el de 'Supergirl' era buenísimo desde el principio, y entonces llegó 'Lanterns' y el guion era buenísimo. 'Clayface', lo mismo. Buenos de cojones. Así que tenemos estos guiones con los que hemos sido afortunados o sabios en nuestras elecciones, sea la combinación que sea".

Después de desastres absolutos como 'The Marvels', que claramente no tenía un guion terminado antes de empezar a rodar, tranquiliza escuchar que no van a rodar horas y horas de escenas que van a terminar en la basura, o que van a tratar de arreglar en post-producción con reshoots. Un buen guion siempre ha sido la clave de una buena película, y ya era hora de que alguien pusiera punto y final a la locura de la improvisación en Hollywood.

