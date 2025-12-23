La temporada 2 de 'Black Clover', el final de 'Bleach' y más anime de 'Boku no Hero Academia'. Todos los grandes anuncios que nos ha dejado la Jump Festa 2026

El fin de semana pasado se celebró en Japón la Jump Festa 2026, el evento anual de la revista Weekly Shonen Jump en la que la editorial Shueisha presume de mangas y animes y nos deja con novedades fresquitas para el futuro de sus series. Este año el evento ha venido cargadito de anuncios gordos, y estos son algunos de los más jugosos que tenemos por delante.

Explosión de titanes

Obviamente la editorial ha querido lucir a tope sus grandes franquicias y el fin de semana ha venido con novedades potentes para sus series estrellas. 'One Piece' ha sido una de las protagonistas y ha desvelado un nuevo tráiler de la serie en acción real para Netflix centrado en Tony Tony Chopper y también nos ha dejado un tráiler de la llegada del anime a Elbaf, con un arco que arranca en abril de 2026.

Este año ha sido espectacular para 'Chainsaw Man’, y MAPPA por fin se ha mojado confirmando la continuación del anime con el Arco de los Asesinos, e incluso nos ha dejado un primerísimo teaser. Y lo cierto es que en el estudio van a estar muy ocupados porque en nada arranca la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' con más amenazas para Yuji Itadori a partir del 8 de enero de 2026.

El ritmo no ha bajado durante el fin de semana y también nos hemos llevado una alegría respecto a 'Boku no Hero Academia': aunque el anime ya haya concluido desde Bones tienen un último capítulo especial en marcha que se estrenará el año que viene.

Y es que 2026 va a venir cargadito en cuanto a estrenos esperados: la segunda temporada de 'Black Clover' está en marcha y Asta regresa después de cinco años de tenernos en vilo y la temporada final de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' se estrenará en julio de 2026. Además, la esperadísima 'Steel Ball Run' arranca en marzo en Netflix con un capitulazo especial. ¡Casi nada! Ahora bien, los que nos va a tener esperando son 'Haikyuu!!' y 'Dandadan', que se van directamente a 2027.

La cosa no termina aquí

Estos han sido algunos de los mayores bombazos pero lo cierto es que la Jump Festa 2026 ha estado movidísima. Se confirmó que está en marcha la segunda temporada de 'Sakamoto Days', aunque por ahora no tiene fecha de estreno. Y es que lo cierto es que 2026 va a ser un año potente en cuanto continuaciones y veremos nuevas temporadas de unas cuantas series.

'Kaiju No.8', que ha confirmado su temporada final y de 'Mashle', que también tiene su tercera temporada en marcha. Además, la segunda temporada de 'The Elusive Samurai' se estrena el próximo enero, el final de 'Dr. Stone' arrancará en abril de 2026, 'Blue Box' estrenará su segunda temporada en otoño de 2026 y la segunda temporada de 'Gachiakuta' ha sido aprobada oficialmente.

Aunque no todo son continuaciones y también tenemos alguna que otra serie de estreno por delante. El anime de 'Anake-banashi' dejó ver un nuevo avance y también confirmó su estreno para abril de 2026. Y, de paso, 'World Trigger' tendrá una nueva oportunidad para triunfar con un remake que promete ser más fiel al manga original.

Sin embargo, el anuncio que nadie vimos venir por ninguna parte es uno de los más curiosos: la legendaria 'Kochikame' tendrá un nuevo anime para celebrar su 50 aniversario. Todavía no se han dado demasiados datos al respecto, pero parece que se estrenará en algún momento de 2026.

