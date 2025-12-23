Naruto tendrá su propio parque de atracciones en 2026 y lo mejor es que no tendremos que ir lejos para visitarlo

En Europa nos encanta el anime y desde Japón se han dado cuenta. Fue en 2024 cuando se anunció 'Konoha Land', una cita imprescindible para fans de las montañas rusas y de Naruto. Hasta ahora, para ver al popular ninja en el entorno de un parque temático tocaba viajar a tierras niponas, pero eso va a cambiar a partir del año que viene.

'Konoha Land' llega en 2026 a Francia como expansión ambiciosa dentro del Parc Spirou Provence. El parque, situado en la ciudad de Monteux, ya se caracterizaba previamente por su ambientación de cómic gracias a las historietas de aventuras de Spirou, una suerte de competidor de Tintín. Esta será no obstante su primera incursión fuera de la marca gala.

En 2023 recibían 320.000 visitantes y en 2024 esperaban llegar a los 500.000 tras la adquisición del parque acuático Wave Island. Este último movimiento suma a las ambiciones de un parque regional aún pequeño, con 8 hectáreas de extensión que, por comparación, se queda atrás con respecto al tamaño de un parque español como Isla Mágica (36 hectáreas).

El área de Naruto ocupará 1,5 hectáreas y estará presidida por dos grandes atracciones. Kyūbi Unchained es una montaña rusa de 1 kilómetro de largo que alcanza los 75 km/h y contiene una sección en la que se avanza en reverso. Rasengan Chakra Rotation, en cambio, pondrá a los visitantes en góndolas de hasta 32 pasajeros montadas sobre brazos giratorios.

Esto vendrá aderezado por supuesto con recreaciones de sitios emblemáticos del anime, como la puerta de Konoha o el campo de exámenes Chunin, que incluirá desafíos físicos para los más atletas. Para los que prefieran sentarse tranquilos a disfrutar de la restauración, el parque también contará con restaurantes de ramen tematizados.

Imágenes: Naruto Official

