Después de tres películas y 60 años de cómics, a estas alturas no esperaba que el presidente de Disney llamara "original" a una más de 'Los 4 Fantásticos'

Aunque en muchos sitios se hable de ella en términos de "éxito", hay que hablar de 'Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos' como lo que es: un inesperado traspiés en el camino de Marvel, que no esperaba, a estas alturas, estar encallada en menos de 400 millones de dólares y muy por debajo de 'Superman'. La parte buena, eso sí, es que recuperará el dinero gastado y quizá de beneficios antes de pasarse al alquiler digital y tener su segunda vida en Disney+. Ni tan mal.

¡Es la hora de las secuelas!

Por supuesto, en la llamada anual con los accionistas, y tal como informa Screen Rant, Bob Iger no perdió la oportunidad de hablar de la película, pero en ningún caso habló de ella como un tropiezo, sino como algo mucho más extraño: una película original.

Cuanto más podamos encontrar y desarrollar propiedades originales, mejor. Por supuesto, estamos desarrollando propiedades originales bajo la marca 20th Century y bajo la marca Searchlight. E incluso se podría argumentar que Marvel sigue explotando su biblioteca de personajes para crear propiedades originales. Aunque, por ejemplo, ya ha habido películas de Los 4 Fantásticos anteriormente, consideramos que la que hicimos nosotros es original en muchos aspectos, porque estamos presentando a esos personajes a personas que no los conocen en absoluto. 'Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos' ha lanzado con éxito esta importante franquicia al Universo Cinematográfico de Marvel.

Podemos pensar que es una locura, pero la estrategia de llamar a la calma realmente tiene sentido: el público general ha olvidado las tres películas anteriores y, una vez se lance en Disney+ y los personajes sean más conocidos por el gran público gracias a 'Vengadores Doomsday', lo más probable es que Marvel anuncie una secuela lo antes posible dirigida, una vez más, por Matt Shakman.

Al fin y al cabo, todos los personajes que han presentado en una película -con la excepción de 'Black Panther', por los motivos que todos conocemos- han recaudado más en su secuela, y Los 4 Fantásticos no tiene pinta de que sean diferentes. Bob Iger está tranquilo. De momento, nadie le ha avisado de que el rey está desnudo.

