A esta estupenda comedia de ciencia ficción le faltan 4 episodios para terminar. La temporada final de 'Upload' llega en nada y este es su fantástico tráiler

En menos de dos semanas tenemos una nueva cita los amantes de las comedias de ciencia ficción con la llegada del final de 'Upload'. La temporada 4 y última de la serie de Prime Video se estrena el 25 de agosto y aquí tenemos su tráiler definitivo.

Tras casi dos años desde que viéramos el cierre de la temporada 3 (como es habitual con tremendo cliffhanger), llega la hora de resolver qué Nate (Robbie Amell) ha sobrevivido y cuál es el siguiente paso para él y sus aliados en lo que la IA ya es oficialmente malvada y amenaza con borrar no solo Lakeview sino el mundo.

De esta manera 'Upload' promete emociones fuertes sin perder, como ya hemos podido ver en el tráiler, su gran toque de comedia y sátira tecnológica marca de la casa de Greg Daniels. Daniels, recordemos, tiene también pendiente el próximo estreno de 'The Paper', la sucesora de 'The Office'.

El cielo puede esperar

Robbie Amell lidera el reparto de la comedia, que nos llevó por un cielo virtual donde se subían a los que morían para que tuvieran una vida en el más allá llena de todo tipo de lujos... si te lo puedes permitir. A lo largo de las temporadas hemos visto toda una conspiración en torno a la empresa que lo lleva y que el fallecido Nate y sus aliados tanto en el mundo real como en el virtual intentan resolver.

Junto a Amell, en la serie podemos ver a Andy Allo como Nora, Kevin Bigley como Luke, Allegra Edwards como Ingrid, Zainab Johnson como Aleesha y Owen Daniels como el A.I. Guy. Por cierto, si no la habéis visto, en Youtube la están subiendo al completo.

