Denzel Washington quiso evitar a toda costa la secuela de una de sus mejores películas. La solución fue pedir una muerte horrible para su personaje

No hay muchos actores que tengan el poder de cambiar el transcurso de las películas que protagonizan. Con una veterana carrera detrás, Denzel Washington es definitivamente uno de ellos. En 2001 ejerció ese poder con todas sus consecuencias, cuando estaba a punto de protagonizar el que acabaría convirtiéndose en uno de los roles más emblemáticos de su carrera.

Como revelaba en una entrevista con NPR en 2013, la primera lectura de guion de 'Training Day' le dejó con un sabor agridulce. El problema estaba en el final, que si bien no especificó exactamente en qué consistía, parece que dejaba la puerta abierta a una continuación de su personaje. "El guion era un poco evasivo. Y daba la impresión de que estaban buscando hacer una segunda parte o algo así".

Hasta la llegada de 'El protector', Washington había evitado estoicamente hacer secuelas para ninguna de sus películas, y por aquel entonces no tenía ninguna intención en que esta fuera su primera. Sobre todo, al actor le preocupaba que su personaje no tuviese su justo castigo. "Le dije al director que no podía justificar que viviera de la peor manera a menos que muriera de la peor manera (…) Así que le dimos un final violento y horrible."

En última instancia, el cambio no solo sirvió para satisfacer los deseos de venganza de Washington con su propio personaje, sino que creó una de las escenas más épicas de toda su filmografía en la que se lució de lo lindo. El actor improvisó muchas veces a lo largo de la filmación, pero en ningún momento de forma tan rotunda como en ese final, donde dio con varias de las frases más memorables como su referencia a King Kong.

Si bien 'Training Day' no llegó a tener secuela en ese momento, eso se rompería en 2017 con la llegada de una versión televisiva que se quedaría muy corta en tratar de imitar su espíritu. También hay una largamente rumoreada precuela que hace poco Fuqua confirmó que verá la luz en algún momento.

