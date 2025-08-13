La película de 'Chainsaw Man' incluirá grandes diferencias con el manga. Aún así, sus creadores no han podido esquivar su gran preocupación

Mientras seguimos esperando la segunda temporada de 'Chainsaw Man', el anime de MAPPA regresa este mismo año con una película directa a cines que adaptará el Arco de Reze.

El estreno internacional no se distanciará demasiado del japonés, y en concreto en España podremos ver 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' a partir del 31 de octubre, aunque los fans más puristas del manga deben ir mentalizándose de que habrá algunas diferencias.

Las restricciones no funcionaron del todo

'Chainsaw Man' es un anime brutal y con violencia muy explícita, y ya con la serie en MAPPA nos han acostumbrado a unas escenas de acción espectaculares. Los primeros tráilers nos avanzan que la película de Reze también tendrá sus buenas dosis de acción, pero para su paso por la pantalla grande se han tenido que hacer ciertas concesiones.

Como confirmó el CEO de MAPPA, Manabu Otsuka, el arco de Reze tendrá algunas diferencias importantes frente al manga de Tatsuki Fujimoto. Y es que, aunque el estudio trató de mantener el espíritu del material original, tenían que tener muy en cuenta que 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' es una película para cines y que tenían que jugar con las reglas de las clasificaciones por edades.

"Hay unas reglas muy estrictas para las valoraciones de las películas", dijo Otsuka, como reportan desde Hypermanga. "Queremos que pueda verla la mayor gente posible, pero hay cosas que tuvimos que ajustar para que eso pasase".

Así que podemos esperar que algunos de los momentos más explícitamente violentos o sexuales del manga se hayan rebajado para poder llegar a una audiencia más general. Y es que MAPPA se la jugaba con esta película, porque al limitar la cantidad de público que puede ver 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' en cines también se arriesgan a una recaudación mucho menor de lo esperado.

Aún así, y a pesar de su autocensura, la película de 'Chainsaw Man' no ha conseguido escapar del sistema y en Estados Unidos ya se ha ganado la calificación R. Es la primera película de MAPPA en entrar en esta categoría, y asegura que los menores de 17 años no deberían verla sin un acompañante adulto. Todavía no se conoce qué calificación recibirá en España, pero es muy posible que termine con una calificación de +16 o +18, probando que quizás MAPPA no ha censurado tanto como ellos mismos pensaban.

En Espinof | El "Trío Oscuro" de la Shonen Jump: cómo 'Jujutsu Kaisen', 'Chainsaw Man' y 'Hell's Paradise' han revolucionado el mundo del anime con grandes dosis de violencia y gore sin frenos

En Espinof | El porno vende más que el anime: la parodia calentorra de 'Chainsaw Man' habría tenido más éxito que la serie de MAPPA