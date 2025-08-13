En menos de un mes llega la nueva serie policíaca del creador de 'Mare of Easttown' para HBO Max. La protagoniza Mark Ruffalo y aquí está su nuevo tráiler

En lo personal es una de las series que más espero para este próximo curso televisivo. Y es que el que su creador y showrunner sea Brad Ingelsby, quien hace un par de años nos deleitara con 'Mare of Easttown', le hace sumar muchos puntos de expectación. Hablo de 'Task', la nueva serie policíaca de HBO Max que llegará el próximo 8 de septiembre a la plataforma y promete bastante.

Así lo podemos deducir a raíz del nuevo tráiler, que nos pone bastante en situación de la creación de una fuerza especial con un objetivo: poner fin a una serie de violentos robos en los suburbios obreros de Filadelfia. De este modo, tendremos un enfrentamiento entre el agente del FBI al cargo (Mark Ruffalo) y el insospechado líder de la banda, un hombre de familia interpretado por Tom Pelphrey.

Multitask

Junto a Ruffalo y Pelphrey, 'Task' cuenta con un nutrido reparto formado por Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton, entre otros. Actores que nos acompañarán a lo largo de los siete episodios de la, en principio, miniserie.

En la dirección se encuentran Jeremiah Zagar y Salli Richardson-Whitfield, mientras que acompañando en el guion de un puñado de episodios nos encontramos con David Obzud. La verdad sea dicha, a juzgar por este adelanto parece que tendremos una cosa bien potente para disfrutar al comienzo de este otoño.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025