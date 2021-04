'Mare of Easttown': Kate Winslet triunfa en un potente drama criminal de HBO que domina el suspense

Hacía tiempo que el año necesitaba un empujón en cuanto a la ficción televisiva y HBO lo procura con su nueva miniserie. 'Mare of Easttown' supone el regreso de Kate Winslet a la cadena años después de triunfar con 'Mildred Pierce' con una ficción que, vistos los primeros episodios, es un thriller que domina la narrativa del género de suspense.

Winslet interpreta a Mare, una detective de una pequeña localidad de Pennsylvania (la típica en la que todo el mundo se conoce) que lucha por mantener su vida a flote en el terreno familiar. Mientras investiga la muerte de una joven, verá cómo su vida se va derrumbando a su alrededor.

Entre esas cosas que les pasan estará la amenaza de perder la custodia de su nieto, lo cual me ha recordado perfectamente a las recientes declaraciones de Carrie-Anne Moss sobre el edadismo. Más gracia me hace que el que el personaje de Winslet sea abuela convierta a Jean Smart en bisabuela. Pero bueno, cosas de la historia.

Junto a Winslet y Smart, la miniserie cuenta en el reparto principal con Evan Peters, Guy Pearce (en lo que es una minireunión), Cailee Spaeny, David Denman, John Douglas Thompson, Patrick Murney, James McArdle, Sosie Bacon, Joe Tippett y Neal Huff, entre otros en una miniserie escrita por Brad Ingelsby ('The Way Back') y dirigida por Craig Zobel ('The Leftovers').

Un pueblo gris

Desde el minuto uno, 'Mare of Easttown' apuesta por un tono lúgubre, de zona deprimida que no está para muchas celebraciones. Incluso cuando las hay, parecen meras obligaciones. Por ejemplo, Mare tiene un homenaje en el instituto (con la efeméride de su triunfal equipo de baloncesto) pero está hasta el pepe de las circunstancias con las que le toca vivir día a día, incluyendo a su ex marido que vive al lado de su casa o que no haya superado la muerte de su hijo.

Aquí tenemos un dato muy a tener en cuenta y es que el guion tiene la sabiduría suficiente como para no presentar a su protagonista como alguien en un sendero de autodestrucción o especialmente huraño y solitario sino como una persona mediocre (en el sentido correcto de la palabra), sin un glamur especial y sin nada que destaque realmente ni para bien ni para mal. Un personaje tan reconocible como difícil de clavar, pero Winslet lo domina a la perfección.

Quizás sea ese propósito de no destacar lo que hace que cueste entrar. El primer episodio, en ese sentido, es más costumbrista de lo que pudiéramos esperar en una serie que en principio se presenta como de intriga y suspense. El guion de Ingelsby se preocupa continuamente de que conozcamos todo lo que rodea a Mare y el lugar en el que vive hasta que se nos desvela cual es el caso que sacará a la protagonista de su hastío.

Una serie que maneja estupendamente el suspense

Sin embargo, según va avanzando la serie, 'Mare of Easttown' va cogiendo mejor forma y, sin alejarse nunca del halo lúgubre, se vuelve más interesante cuánto más se escarba en quién es la víctima y qué ha pasado. Pero, sobre todo, el contexto local de la tragedia y las dinámicas entre los habitantes hacen aún más interesante la propuesta de HBO.

En una época en la que todo el mundo busca el gran thriller que nos mantenga enganchados sin que nos olvidemos de él a la semana, 'Mare of Easttown' logra funcionar a la perfección. Si bien a ratos se desvía por donde no debe, la serie de HBO domina el suspense y nos va manteniendo, episodio a episodio, queriendo saber más del caso, de sus giros, y de las circunstancias de nuestra protagonista.