Tráiler de 'Mare of Easttown': Kate Winslet se enfrenta a un duro caso criminal en su prometedora miniserie para HBO

La Kate Winslet televisiva está de vuelta con una nueva miniserie para HBO. Diez años después de la exitosa 'Mildred Pierce', la veterana y premiada actriz protagonizará 'Mare of Easttown', que HBO España estrenará en nuestro país el 19 de abril (sí, al día siguiente de 'Bienvenidos a Utmark').

Así ya podemos ver el tráiler de la miniserie, que a lo largo de siete episodios presentará la histora de Mare Sheehan, detective de un pequeño pueblo de Pensilvania encargada de investigar un asesinato local mientras que toda su vida se derrumba alrededor.

Brad Ingelsby ('The Way Back') crea y escribe la miniserie, que está dirigida por Craig Zobel ('The Leftovers') y que, según HBO, explorará el lado oscuro de una comunidad unida y cómo la familia y las tragedias del pasado definen nuestro presente.

Detective Winslet

Ojo al reparto, porque junto a Winslet, 'Mare of Easttown' está coprotagonizado por Julianne Nicholson ('El visitante') como Lori Ross, mejor amiga de Mare; Jean Smart ('Watchmen') como Helen y Angourie Rice como Siobhan, madre e hija de la protagonista; Evan Peters como Colin, compañero detective; Guy Pearce como Richard, profesor de escritura creativa.

El reparto se completa por Cailee Spaeny, David Denman, John Douglas Thompson, Patrick Murney, James McArdle, Sosie Bacon, Joe Tippett y Neal Huff. La serie es una coproducción de HBO con WIIP.