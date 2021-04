"Me ofrecieron un papel de abuela literalmente el día después de cumplir 40 años". Carrie-Anne Moss habla sobre el edadismo de género en Hollywood

La estrella de 'Matrix', Carrie-Anne Moss, habló sobre la discriminación por edad y la vida en Hollywood para una actriz después de los 40 durante una conversación con la autora y cineasta Justine Bateman en la calle 92 de Nueva York el 1 de abril. Moss, de 53 años, regresa ahora a su papel de Trinity en 'The Matrix 4', que se estrena el 21 de diciembre.

Entre las revelaciones más impactantes, Moss comenta que le ofrecieron el papel de abuela para un proyecto el día después de su 40 cumpleaños:

"Había escuchado que a los 40 todo cambia, pero no creía en eso porque no creo en una forma de pensar con la que realmente no estoy de acuerdo. Pero literalmente el día después de mi 40 cumpleaños, estaba leyendo un guion que me había llegado y estaba hablando con mi agente al respecto. Ella dijo: 'Oh, no, no, no, no es ese papel para el que optas, es la abuela'."