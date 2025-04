El final de 'The White Lotus' no respondió del todo su mayor misterio. La clave está en un detalle del principio que no encaja en la continuidad

Esta semana ha terminado la temporada más larga hasta ahora de 'The White Lotus', y como con el resto de los episodios, era complicado que todo el mundo se pusiera de acuerdo con él. En sus ochenta minutos cerraron de forma dramática prácticamente todas las incógnitas que dejaron, pero también ha dejado algún cabo suelto que no termina de convencer a los fans.

Quizás el más importante tiene que ver con el gancho principal de la serie, el cadáver misterioso que aparece flotando en el estanque y alrededor del que se plantea alrededor de todo este whodunnit. Los que han acabado la serie saben que Rick y Chelsea son las víctimas de esta temporada dentro del elenco principal. Víctimas de un tiroteo iniciado por el propio Rick y que empezaba llevándose por delante a Jim, el marido de Sritala.

Eso no responde sin embargo la pregunta originaria que planteó la serie. Como comenta un usuario en X (según descubría Cosmopolitan), el cadáver que ve Zion al principio de la serie no coincide con ninguno que podemos ver a lo largo del episodio. La clave está en la ropa, que no coincide: "Zion oye disparos en su sesión de meditación y se mete en el agua para esconderse/rezar por su madre, y un cuerpo flota en escena, boca abajo. Tiene el pelo oscuro y una camisa blanca lisa. No es nadie que viéramos morir. Quién es?"

Aquí es donde toca hacer cábalas. Ya que la escena deriva en un caos donde tanto Rick como los guardias de seguridad tienen armas, podemos suponer que la víctima es algún huésped o staff del hotel que se ha visto envuelto en un fuego cruzado. Pero no parece desde luego nadie que hayamos visto antes en escena, principal o secundario, ya que vemos a Rick matar a tres personas (a Jim y a dos guardas), y la ropa de ninguno de ellos coincide.

Es aquí también donde podemos pensar que Mike White ha hecho un poco de trampa. Hay una potente imagen en los minutos finales del episodio con los cadáveres de Rick y Chelsea flotando en el agua, por lo que hay una clara conexión mental que quieren que hagamos. En las temporadas anteriores sí hubo una correlación directa entre los cuerpos que veíamos al principio y las víctimas de la temporada, pero aquí parece que White se ha tomado más libertades.

No es la única queja de guion que tienen los fans. Otros se preguntan cómo es posible que Rick volviese al hotel como si nada para el episodio final después de amenazar de muerte al dueño el día anterior. Mike White, por su parte, ha contado que hay elementos que se cortaron en el final, como una escena en la que Piper perdía su virginidad con Zion. Por lo que quién sabe si cortar otras escenas habrá derivado en esta inconsistencia.

