'Weapons' está arrasando en taquilla, así que su creador ya está pensando en hacer una precuela del personaje del que todo el mundo está hablando

Aún faltan unos meses para que termine el año, pero el 2025 ya ha encontrado a su nueva reina del terror. Se trata de la tía Gladys, uno de los platos fuertes que nos ha dejado 'Weapons', que ya es también uno de los estrenos más potentes del género que hemos tenido en los últimos años.

Este inquietante personaje, interpretado por Amy Madigan, se ha convertido en uno de los rostros más memorables de la película de terror de Zach Cregger, que está arrasando en taquilla y que está causando furor con su pelo naranja brillante, sus labios mal pintados y sus gafas gigantes.

Pero el interés en Gladys va más allá de su peculiar aspecto y personalidad y es probable que incluso volvamos a verla en algún momento. Según ha informado The Hollywood Reporter, Warner Bros. y New Line, las productoras responsables del filme, ya han iniciado conversaciones con Cregger para desarrollar una precuela centrada en este misterioso personaje.

Y la idea no ha surgido de la nada, porque el propio director había escrito un capítulo dedicado a Gladys que finalmente quedó fuera del montaje final por motivos de duración.

Ese “capítulo perdido” ahora podría expandirse en una película completa, que llegaría tras el éxito de 'Weapons'. Sin embargo, aún no hay acuerdos cerrados ni un calendario definido, y es posible que tengamos que esperar para tener más noticias al respecto, porque Cregger ya está inmerso en la preproducción de 'Resident Evil' para Columbia Pictures, que tiene previsto estrenarse el 18 de septiembre de 2026. Se trataría de su tercer largometraje y partiría con un presupuesto de 20 millones de dólares, todo un éxito para un cineasta que debutó hace apenas tres años con 'Barbarian'.

En cualquier caso, el interés por el universo de 'Weapons' demuestra que Cregger se ha consolidado como uno de los directores de terror más interesantes de su generación.

El futuro de Cregger: ciencia ficción y superhéroes

La posible precuela de 'Weapons' es solo una de las cartas que Cregger ya tiene sobre la mesa. El director también tiene pendiente la puesta en marcha de 'Henchman', una historia original que podría entrar en el radar de DC Studios, y 'Flood', un guion de ciencia ficción que ya está escrito. Y parece que sus próximos proyectos estarán vinculados a Warner Bros., que fue el estudio que apostó fuerte por 'Weapons' desde el primer momento.

