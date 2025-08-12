El director de 'Weapons' admite que cambió su final porque el público lo odiaba: "Ojalá sea suficiente para no sentirse estafado"

La película en cines de la que más habla ahora mismo es 'Weapons'. Aclamada por la crítica, el estupendo largometraje de terror escrito y dirigido por Zach Cregger también está arrasando en taquilla. Sin embargo, la reacción del público en los pases de prensa hacia su final fue tan negativa que no le quedó otra que cambiarlo.

Cuidado con los spoilers de aquí en adelante.

El propio Creeger confiesa en Inverse que "originalmente, esa voz en off que aparece al final ni siquiera estaba”, explica Cregger. “No me gustaba mucho la idea. Quería terminar con la mirada de Matthew. Pero a la gente no le entusiasmó". Nadie quería que 'Weapons' acabase siendo un fracaso por ello, así que tuvo que hacer esa concesión.

Los que hayan visto 'Weapons' recordarán que la película acaba con Gladys (Amy Madigan) siendo asesinada por los niños a los que había secuestrado previamente. El final original acababa con un primer plano del hijo del personaje interpretado por Josh Brolin, cortando entonces a los títulos de crédito finales.

Esa versión finalmente no ha llegado a verse en cines, pues Cregger añadió un poco más de metraje y una voz en off nos cuenta que Alex (Cary Christopher) vive ahora con otra tía suya, en esta ocasión una buena, mientras que sus padres han sido institucionalizados. Además da una retorcida nota de optimismo al señalar que algunos de los otros niños incluso pudieron volver a hablar...

Un desastroso pase de prueba

El cineasta recuerda que en el primer pase de prueba presentó la versión que a él más le gustaba, pero la cosa no salió demasiado bien: "No hubo voz en off, y solo terminamos con la cara del niño. Se apagaron las luces y salió 'Escrita y dirigida por Zach Cregger', y una mujer en la sala exclamó: '¿Qué demonios?'".

El también director de 'Barbarian' recuerda que "A la gente le gustó la película, pero todos decían: Ese no puede ser el final". Tan extendida estaba la queja que Cregger decidió añadir la voz en off "para dar a la gente un poco más de cierre", pero conversando siempre un puntito de ambigüedad y espera que "ojalá sea suficiente para no sentirse estafado".

Lo cierto es que 'Weapons' también está siendo muy aplaudida por los espectadores, pues ahora mismo tiene una nota media de 7,9 en IMDb, mientras que en Letterboxd consigue un 3,87 sobre 5 -vamos, un 7,74 sobre 10-. Hasta qué punto ese cambio ha sido clave para ello es algo que nunca sabremos con certeza.

