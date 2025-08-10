'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' acaba de ser destronada por una de las mejores películas de 2025: la aventura de Marvel con Pedro Pascal se hunde del todo en taquilla

El reinado de 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' en la taquilla ha llevado a su fin. Dos semanas ha aguantado en lo más alto la última aventura de Marvel, pero el tremendo ímpetu que ha demostrado una de las mejores películas de este 2025 ha aupado a 'Weapons' al número 1 de la taquilla de Estados Unidos con datos por encima de lo esperado.

El aclamado nuevo largometraje de Zach Cregger ha debutado en su país de origen con 42,5 millones de dólares, lo cual le ha permitido tanto destronar a 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' como superar a 'Ponte en mi lugar de nuevo', el otro gran estreno de este pasado viernes 8 de agosto.

Todos los datos

El enorme apoyo de la crítica -llegó a mantener un 100% de valoraciones positivas durante varios días en Rotten Tomatoes y actualmente sigue marcando un impresionante 95%- y una genial campaña promocional por parte de Warner han ayudado a aupar a esta película de terror que a la hora de la verdad también tiene bastante de comedia. Obviamente, las buenas sensaciones que dejó en su momento 'Barbarian', el anterior trabajo de Creggerm también se han dejado notar.

Por su parte, 'Ponte en mi lugar de nuevo' ha conseguido la segunda posición con 29 millones, mientras que 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' ha bajado un 60% respecto al anterior fin de semana, teniéndose que conformar que conformar con 15,5 millones y el tercer puesto de la taquilla norteamericana. Era inevitable con esos tremendos bajones en sus ingresos de una semana a otra.

Esa caída de 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' es ya la confirmación definitiva de que no va a poder superar a 'Superman', ya que la película de James Gunn sumaba 289,49 millones de dólares en Estados Unidos a estas alturas tras conseguir 24,81 millones durante su tercer fin de semana. La cinta de superhéroes encabezada por Pedro Pascal va todavía por los x millones.

