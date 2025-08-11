El director de 'Weapons' se niega a postrarse ante los fans de 'Resident Evil' en su nueva adaptación: "Es una historia diferente"

Hace 23 años, Paul WS Anderson estrenó 'Resident Evil', una película basada en la saga de videojuegos que, por aquel entonces, se estaba recuperando de la resaca del 'Code: Veronica'. Fue tal bombazo que vio nacer una saga propia que tuvo un total de seis entregas, un reboot y una serie de televisión, que cayeron cada vez más en el vacío, con malas críticas y una taquilla que con Anderson funcionó pero con 'Bienvenidos a Raccoon City', de 2022, se hundió hasta el fondo. Ahora llega el momento de probar suerte de nuevo, con un director que realmente viene dispuesto a azuzar el avispero.

Un vecino malo, un residente vil

Como sabemos, Zach Cregger, el autor de 'Barbarian' y 'Weapons', es el nombre elegido para hacer una nueva versión de 'Resident Evil' por la que es imposible no tener muchísima curiosidad: no en vano es uno de los nombres más importantes del terror de la última década. Lo que no está claro es que los fans más acérrimos de la saga de videojuegos vayan a estar orgullosos de la adaptación, al menos teniendo en cuenta sus últimas declaraciones a Inverse.

"Déjame decir esto: no voy a romper las reglas de los juegos. Los venero, así que voy a contar una historia que sea una carta de amor a los juegos y siga sus reglas. Pero se mantendrá fuera de sus personajes. Obedece al lore de los juegos, simplemente es una historia diferente. No voy a contar la historia de Leon, porque ya está contada. Los fans ya la tienen."

Cabe recordar que Leon S. Kennedy acabó apareciendo en 'Resident Evil: Venganza', la quinta entrega de la saga original, y no fue el único personaje de los juegos que hizo su cameo pertinente: desde Chris Redfield hasta Jill Valentine, Anderson no dejó pasar la oportunidad de contentar a los seguidores de la saga con puro fanservice.

Cregger, por el contrario, parece atacar al corazón en lugar de a la superficie, y el tiempo dirá si ser fan de la saga es suficiente para volver a traerla a lo más alto. Al fin y al cabo, no es la primera vez que habla sobre la película y siempre destaca lo muchísimo que quiere hacer honor a los videojuegos originales.





De momento, todo lo que sabemos sobre este 'Resident Evil' es que ha empezado a rodarse en junio (y el rodaje se ha parado, previsiblemente, para que Cregger haga la prensa de 'Weapons') en la República Checa, y que el guion lo ha escrito a cuatro manos junto a Shay Hatten, colaboradora habitual de Chad Stahelski ('John Wick 3', 'John Wick 4' y 'Ballerina') o Zack Snyder ('Rebel Moon', 'Ejército de los muertos').

Su estreno está marcado para el 18 de septiembre de 2026, así que no nos queda tanto para ver qué se esconde tras tanto secretismo. Preventivamente, eso sí, id sacando los chupitos de Virus-T para brindar, que la cosa pinta la mar de bien.

