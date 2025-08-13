HOY SE HABLA DE

La nueva 'Terminator' de James Cameron se ha encontrado con un problema imposible de resolver: "Vivimos en la era de la ciencia ficción"

El cineasta no sabe qué contar que no pueda ser superado por algo que suceda en la vida real

Cameron Terminator Imagen
James Cameron anunció hace años su regreso a la saga Terminator, pero el cineasta se ha encontrado con un problema que le parece imposible de resolver para sacar adelante su nueva entrega: la imposibilidad de contar una historia que no tenga posibilidades de ser superado de inmediato por hechos reales.

Estancado

El director de 'Avatar 3' ha charlado con CNN sobre los peligros del mundo actual, haciendo especial hincapié en la inteligencia artificial y la posibilidad de una guerra nuclear. Eso ha llevado a que los límites entre realidad y ficción se difuminen hasta tal punto que ha entrado en un bloqueo creativo:

Estoy en un punto en el que me cuesta escribir ciencia ficción. Tengo que escribir una nueva historia de 'Terminator'. No he podido avanzar mucho todavía porque no sé qué decir que no sea superado por la realidad. Vivimos en la era de la ciencia ficción.

Además, Cameron ha destacado en Rolling Stone que "creo que aún existe el peligro de un apocalipsis al estilo Terminator, donde se combina la IA con sistemas de armas, incluso a nivel de sistemas de armas nucleares, contraataques de defensa nuclear, etc.".

Todo apunta a que Cameron no es precisamente optimista sobre el futuro que aguarda a la humanidad, pues "el campo de operaciones es tan rápido, las ventanas de decisión son tan rápidas, que se necesitaría una superinteligencia para poder procesarlo. Y tal vez seamos inteligentes y mantengamos a un humano en el circuito. Pero los humanos son falibles, y se han cometido muchos errores que nos han llevado al borde de incidentes internacionales que podrían haber desembocado en una guerra nuclear".

Él mismo ya señaló en su momento que "os lo advertí en 1984, chicos, y nadie me hizo caso", en relación a que él ya presagió lo que podía suceder en 'Terminator', pero eso no impidió que la humanidad haya seguido ese camino. Eso sí, luego bien que Cameron echa mano de la inteligencia artificial para hacer restauraciones un tanto discutibles de algunos de sus títulos más emblemáticos...

