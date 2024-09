James Cameron admite que se equivocó con 'Terminator: Destino Oscuro' y señala cuál fue su gran error: "Había torpedeado la película antes de escribir una palabra del guion"

La saga Terminator ha celebrado este año su 40 aniversario, algo que James Cameron ha aprovechado para hacer varias declaraciones sobre ella. Las que ahora nos interesan las ha hecho en Empire, donde ha reconocido el error catastrófico que cometió en 'Terminator: Destino Oscuro'.

"Nuestro problema no era que la película no funcionara"

Lo cierto es que no se trata de la primera vez que Cameron habla al respecto, pues hace un par de años destacó que "era la película de Terminator de tu abuelo" a la hora de justificar su batacazo en taquilla. Ahora ha vuelvo a profundizar al respecto, señalando que se equivocó al querer convertirla en una secuela de 'Terminator 2: El juicio final'.

Eso sí, el cineasta que ahora trabaja en 'Avatar 3' también apunta que "creo que el Rev-9 era genial. Personalmente, creo que es tan bueno como todo lo que hicimos entonces. Nuestro problema no era que la película no funcionara. El problema era que la gente no iba a verla. Se lo dije a Tim Miller muchas veces. Le dije que había torpedeado la película antes de escribir una palabra del guion o rodar nada".

La clave para Cameron estaba en no haberse centrado en las nuevas generaciones de espectadores, ya que aquellos que fueron a ver la segunda parte en su momento seguramente ya no irían al cine a verla por un motivo u otro:

Hemos conseguido nuestro objetivo. Hicimos una secuela legítima de una película en la que la gente que iba a los cines en la época en que se estrenó estaba muerta, jubilada, lisiada o con demencia. No fue un éxito. No había nada en la película para una nueva audiencia...

El resultado fue un enorme desastre comercial, ya que 'Terminator: Destino Oscuro' solamente recaudó 261 millones de dólares cuando había costado la friolera de 185 millones.

