Por qué 'Terminator: Destino Oscuro' fue uno de los mayores fracasos de la historia del cine según algunos de sus máximos responsables

Todo hacía pensar que 'Terminator: Destino Oscuro' era la película que iba a devolver la franquicia a la primera línea de Hollywood. A fin de cuentas, suponía el regreso a la saga tanto de James Cameron como de Linda Hamilton, pero luego la decepción fue mayúscula cuando se convirtió en uno de los mayores fracasos de la historia del cine.

Por ponerlo en cifras, 'Terminator: Destino Oscuro' provocó unas pérdidas superiores a los 100 millones de dólares, oscilando entre los 110 y los 130 millones según la fuente consultada. Es verdad que hay desastres mayores, pero lo que está claro es que no sedujo al público y que dejó herida de muerte a una franquicia que llevaba ya 35 años en funcionamiento.

El cansancio del público

Lo curioso es que tanto las críticas como las opiniones del público fueron mayoritariamente positivas sin llegar en ningún caso a ser entusiastas. No ayudaba que la película arriesgase lo mínimo, como tampoco que las anteriores secuelas no hubiesen dejado muy buen sabor de boca. Mackenzie Davis, que daba vida a Grace en 'Terminator: Destino Oscuro', ya comentó en su momento que simplemente "no había demanda para ella", explayándose además de la siguiente forma para explicar su fracaso:

Me encantó la experiencia de hacer esa película. Fue duro y riguroso, como ya he dicho, pero la gente era increíble. Tim era un director increíble, tan dedicado y entregado a hacerla lo mejor posible. En cuanto a la taquilla y demás, es Terminator 6, nadie vio las tres últimas, lo entiendo, está bien, no creo que eso signifique que lo que hicimos sea malo, pero entiendo que el apetito del público se ha agotado.

Al respecto merece la pena matizar que es cierto que 'Terminator Salvation' pinchó en taquilla, pero tanto 'Terminator 3: La rebelión de las máquinas' como 'Terminator Génesis' fueron modestos éxitos de taquilla. Y además, todas ellas recaudaron más que 'Terminator: Destino Oscuro'. Quizá más atinada estuvo Linda Hamilton, la inolvidable Sarah Connor, al señalar esto sobre su hundimiento en taquilla:

Por supuesto que son los estudios los que ponen cientos de millones de dólares en una película, pero es un mundo inconstante en términos de fandom y tal vez sólo estaban desgastados por los Terminators que la precedieron.

Y es que llega un punto en el que juegas tanto con algo que puedes acabar rompiéndolo, sobre todo si el público va quedando cada vez más decepcionado con lo que le ofreces. Eso no impidió que Tim Miller, director de la película, reaccionase inicialmente con incredulidad a su fracaso, aunque reconociendo que las fricciones que tuvo con Cameron algo pudieron influir en ello.

No fue hasta hace apenas unos meses cuando el también director de 'Deadpool' fue brutalmente sincero sobre cómo le había afectado lo sucedido y por qué creía que la película iba a ser un éxito:

Fui con la firme creencia de que si hacía una buena película que quisiera ver, le iría bien. Y me equivoqué. Fue uno de esos malditos momentos Eureka en el mal sentido, porque la película se hundió.

Por desgracia, James Cameron y Arnold Schwzarnegger no se han pronunciado al respecto, pero quizá el primero lo haga durante la campaña de promoción de 'Avatar 2'. De todas formas, lo que sí parece claro es que la franquicia está muerta a día de hoy, pues su fracaso llevó a la cancelación de las secuelas que estaban previstas, pues el plan era que 'Destino Oscuro' fuese el inicio de una nueva trilogía. A priori, solamente concibo una nueva entrega si es el propio Cameron quien se encarga de dirigirla.

