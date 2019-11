'Terminator: Destino Oscuro': Tim Miller habla sobre sus problemas con James Cameron durante la producción de la película

"No quiero volver a estar en una situación en la que no tenga el control" Así de claro lo deja Tim Miller apenas un mes después de su lamentable carrera comercial. Las diferencias entre director y productor no tardaron en salir a la luz una vez que la película se consumó como un estrepitoso fracaso en Estados Unidos.

Problemón en la mesa de edición

"Todavía no estoy seguro y lo estoy procesando", afirmaba Miller a KRCW sobre por qué la película ha sido un desastre en taquilla. Antes de que 'Terminator: Destino Oscuro' se estrenara en los cines y se convirtiera en uno de fracasos de taquilla más grandes de la temporada, el productor James Cameron habló de las muchas diferencias creativas durante el proceso de edición mantenidas con Miller. "La sangre de esas batallas creativas todavía están en las paredes", decía Cameron. "Esta es una película que fue forjada en fuego". Lo cierto es que la última entrega de Terminator no ha llegado a recaudar 60 millones en Estados Unidos desde su estreno hace casi un mes.

En su primera entrevista desde que comenzó la desastrosa carrera comercial de la película, Miller dijo en el podcast "The Business" de KCRW que ya no trabajará con Cameron ni con ningún productor, actor o director que pueda quitarle el control creativo sobre un proyecto. "Estoy seguro de que podríamos escribir un libro sobre por qué no funcionó", dijo Miller sobre el mal recibimiento de su película.

Miller reveló que los desacuerdos con Cameron comenzaron durante el desarrollo, cuando no estuvieron de acuerdo con la historia y lo que debería suceder en el futuro. "Sugerí que ya que Legion era tan poderoso, la única forma de vencerlo es retroceder en el tiempo y estrangularlo en la cuna", dijo Miller. "Y Jim dice: ¿Qué tiene de dramático que los humanos pierdan? Bueno, ¿qué hay de dramático en que los humanos ganen y sea lo único que necesitan?".

Miller dijo que a Cameron tampoco le gustaban las pequeñas líneas de diálogo que Miller encontraba "poéticas y hermosas". El director se veía impotente en ese proceso porque Cameron y el productor David Ellison tenían privilegios de edición y corte final, y sin embargo eso no impidió que Miller retrocediera.

"Mi nombre todavía está ahí como director", dijo Miller. "Incluso si voy a perder la pelea. Todavía me siento en la obligación de pelear, porque eso es lo que se supone que debe hacer el director. Lucha por la película".

La experiencia de Miller con Cameron se produce después de su salida de 'Deadpool 2' por las mismas razones. "Se hizo evidente que Ryan [Reynolds] quería tener el control de la franquicia". Puedes trabajar de esa manera como director, con bastante éxito, pero yo no puedo. No me importa tener un debate, pero si no puedo ganar, no quiero jugar. Y no creo que pueda negociar cada decisión creativa, hay demasiadas por tomar. Así que Ryan es la cara de la franquicia, y él fue el componente más importante de eso, con mucho. Si decide que quiere controlarlo, lo controlará".

Después de "Terminator: Dark Fate", Miller no tiene resentimientos contra Cameron. En cuanto a proyectos futuros, el director dijo: "Simplemente no quiero volver a estar en una situación en la que no tenga el control para hacer lo que creo que es correcto".