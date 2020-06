"Pensar que hay demanda de 'Terminator 7' es una locura". Mackenzie Davis descarta la secuela de 'Destino oscuro'

En Fox se la prometían muy felices con 'Terminator: Destino oscuro', pues suponía el regreso a la franquicia de Linda Hamilton como Sarah Connor 28 años después de la muy popular segunda entrega. Sin embargo, el público acabó mostrando poco interés en ella, por lo que la película acabó siendo un sonado fracaso en taquilla.

Tajante

Todos dábamos por sentado que la séptima parte nunca llegaría a hacerse, o al menos no en un futuro próximo. Eso no ha impedido que en NME preguntasen a Mackenzie Davis, que interpretó a Grace en la película, sobre esa posibilidad y la actriz no ha podido ser más tajante en su respuesta:

De verdad que me encanta la película y estoy orgullosa de lo que hicimos, pero no había demanda para ella y pensar que la habría para una séptima película es una locura. Deberíamos prestar atención a lo que el público quiere y ellos quieren cosas nuevas, yo también.

Teniendo en cuenta que 'Terminator: Destino oscuro' costó 185 millones de dólares y solamente recaudó 261, es difícil quitarle la razón. Sin embargo, cada año hay multitud de franquicias en las listas de títulos más taquilleros. La cuestión está en que no todas van a triunfar y parece que ya llegado el momento de olvidarse de esta saga creada por James Cameron.

Además, Davis también quiso destacar que ha llegado el momento de que Hollywood apueste por nuevas voces: "Hay gente muy interesante que no encaja en el molde de aquellos que hacen grandes franquicias y no han tenido la oportunidad de hacer películas. Deberíamos estar apostando por ellos ya mismo."