Estos son los 10 animes más populares de Crunchyroll, y te puedes enganchar a ellos desde este mismo fin de semana

Prácticamente todas las plataformas de streaming ya tienen su pequeño rinconcito de anime, pero si nos gusta la animación japonesa Crunchyroll sigue siendo la clara vencedora en cuanto a cantidad con decenas de nuevas series estrenándose cada trimestre.

En Crunchyroll podemos encontrar cientos y cientos de series y películas de anime, incluyendo algunos de los animes más grandes de la historia reciente como 'Naruto', 'One Piece' o 'Shingeki no Kyojin'. Pero si no sabemos por dónde empezar, el ranking de lo más visto de la plataforma es una guía variada.

Vamos al lío

Lo tenemos en la pestaña de "Popular" de la aplicación, y recoge las series y películas más vistos por los usuarios de la plataforma en ese momento. Aunque se mantiene bastante estable, también cambia bastante a menudo con estrenos significativos, con lo que quizás nos puede ayudar a descubrir series que igual no nos habríamos planteado antes.

Y si necesitamos plan para ver anime durante el finde (y posiblemente unos cuantos días más) estas son los 10 animes más populares de Crunchyroll en el momento de escribir este artículo.

One Piece Los diarios de la boticaria The Beginning After the End Fire Force The Brilliant Healer's New Life in the Shadows Wind Breaker The Unaware Atelier Meister Boku no Hero Academia: Vigilantes The Shiunji Family Children To Be Hero X

En la lista tenemos algunos de los animes más vistosos del momento como 'One Piece', que es una institución en sí misma con una animación increíble y una historia arrolladora, o 'Los diarios de la boticaria', una mezcla ideal de misterio y romance con un drama sucesorio de por medio.

Si nos gustan los superhéroes el spin-off de 'Boku de no Hero Academia' o la serie china 'To Be Hero X' no nos van a dejar indiferentes, y 'Fire Force' y 'Wind Breaker' son dos animes cargaditos de acción.

Ahora bien, hay casos curiosos como 'The Beginning After the End', un isekai que parece que se está ganando de nuevo el favor del público tras una primera temporada regulera, o 'The Shiunji Family Children', una comedia romántica centrada en una familia de siete hermanos que acaba de terminar su emisión.

'The Unaware Atelier Meister' y 'The Brilliant Healer's New Life in the Shadows' son dos animes de fantasía protagonizadas por grupos de aventureros, con lo que si nos gusta este género y queremos expandir nuestros horizontes pueden ser un buen añadido a nuestras listas de reproducción.

El ranking de popularidad de popularidad cambiando cada día y de cuando en cuando rescata series poco conocidas o que aún están empezando a ganar seguidores, así que puede ser una buena oportunidad para darle oportunidad a animes un poco diferentes durante un fin de semana, O, bueno, en caso de 'One Piece', durante unos cuantos meses.

