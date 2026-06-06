Dos hombres, una ruta y ninguna salida fácil: 'En el camino' de David Pablos nos presenta las grandes aristas que conforman el México que nadie quiere ver

La primera vez que escuché hablar de 'En el camino', la nueva película de David Pablos, no sabía muy bien qué esperar de una cinta con temática homosexual en pleno comienzo del mes del orgullo de la comunidad LGBTTIQ+; sin embargo, lo que encontré en pantalla fue una de esas obras que te dejan unos minutos en silencio antes de poder decir algo, y no porque no haya nada que decir, sino porque hay demasiado, y todo duele un poco.

La historia sigue a un joven homosexual, 'Veneno', que huye de algo de lo que en un principio desconocemos, y que decide escapar a través de las rutas de los paraderos de los tráileres de carga. En uno de esos caminos se topa con 'el Muñeco', un trailero que le da aventón y con quien entabla una relación que va mucho más allá de lo físico, así, esta película se convierte en la historia de dos hombres escapando, cada uno a su manera, de sus propios fantasmas.

Una radiografía sin filtros del México real

Lo que más me impactó fue la honestidad casi quirúrgica con la que Pablos retrata este mundo: no estamos ante una historia romantizada ni ante un melodrama de festival. Estamos ante una fotografía social precisa, casi naturalista, que mete el microscopio en los paraderos de carretera, en el argot de los traileros, en sus dinámicas y sus silencios. Es una realidad que existe, que muchos en la ciudad nunca hemos visto de cerca, y que la película pone frente a ti sin pedirte permiso.

La película habla de homofobia, de doble moral, de narcotráfico, de abandono, de la necesidad urgente de construirse una familia aunque sea de retazos. Habla del macho mexicano y de sus contradicciones: con 'el Muñeco' que se identifica como heterosexual, de su mayor anhelo de volver a ver a sus hijos; pero que aun así tiene sexo con 'Veneno' mientras sostiene con él algo parecido al amor.

Una línea dramática que no lo convierte en un personaje incoherente, sino en alguien profundamente humano dentro de una sociedad que criminaliza lo que no nombra.

El milagro de los actores no profesionales

Una de las cosas que más llama la atención es la historia del protagonista, Víctor Prieto, un ingeniero de profesión que fue a acompañar a su pareja al casting y terminó siendo reclutado por el director de casting casi por accidente. David Pablos lo vio entrar y supo de inmediato que era él, lo que confirma ese ojo de director para descubrir lo que la gente ni siquiera sabe que tiene adentro, uno de los dones más grandes que ya había demostrado con 'Las elegidas', dando como resultado algo más allá de una actuación en sentido técnico: es verdad en estado puro.

Las escenas de sexo explícito que contiene la película son fuertes, sí, y entiendo que pueden incomodar. Pero no están ahí para provocar ni para vender morbo. Están porque sin ellas la historia no sería honesta, son necesarias de la misma manera en que es necesario todo lo que muestra esta película: porque mirar hacia otro lado sería una mentira.

Lo que me quedó resonando al salir es la ausencia de redención. 'En el camino' no te ofrece un final tranquilizador ni una moraleja limpia. Te deja con el peso del destino cuando está marcado por la violencia, la pobreza y la desigualdad, y con la pregunta incómoda de qué pasa cuando, por más ganas y sueños que uno tenga, ya no hay forma de recomponer las cosas.

Y eso es lo que una gran película con el toque Midas de Pablos: no nos ofrece las respuestas que solucionan un conflicto, sino que nos obliga a cargar con las preguntas que muchas veces tememos cuestionarnos.

'En el camino' se estrenó este pasado 4 de junio en las salas de Cinemex y Cinépolis en México.

Fotos de Animal de Luz Films

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