Todo el mundo quiere a El Grande Americano. Cómo el rudo que se burlaba de México se ha convertido en un ídolo de la lucha libre

No hay mayor empresa en el mundo de lucha libre profesional que WWE, la compañía detrás de lo que en España se conoció durante muchos años bajo el nombre de 'Pressing Catch'. Sin embargo, lo que nos interese hoy atañe a México, pues vamos a abordar el caso de El Grande Americano, un luchador que nació para burlarse de ese país y ha acabado convertido en un ídolo para los fans mexicanos.

El nacimiento de El Grande Americano

Todo comenzó en enero de 2025 cuando el Chad Gable perdió un combate contra Penta, un luchador mexicano enmascarado que hacía su debut en WWE tras una larga carrera en otras compañías. Eso llevó a que Gable decidiera investigar las virtudes de la lucha libre mexicana, pero ahí no había nada de respeto, tal y como pudo comprobarse poco después.

Gable regresó en marzo de ese año con un look de luchador mexicano enmascarado para mofarse de la lucha, negando además en todo momento ser él. Era evidente que todo parecía una historia de corto recorrido para que El Grande Americano fuese humillado por Rey Mysterio en Wrestlemania 41, pero una lesión de este último lo impidió.

El Grande Enmascarado ya había generado muchísimo odio entre los fans mexicanos por aquel entonces, pero en WWE decidieron que se llevase la victoria en Wrestlemania frente al también mexicano Rey Fénix. Todo apunta a que el plan era seguir manteniéndole como alguien relevante hasta que Rey Mysterio se recuperase y cerrar así todo el arco de personaje.

La llegada del otro El Grande Americano

Gable tuvo la mala suerte de lesionarse en junio de 2025, por lo que la historia de El Grande Americano podía haberse quedado como otras de esas a las que WWE nunca da un cierre real. Fue entonces cuando sucedió algo que podía ser un desastre y que acabó convirtiéndose en todo lo contrario: el luchador alemán Ludwig Kaiser se convirtió en el sustituto de Gable como El Grande Americano.

Fue un movimiento a priori ridículo que evidenciaba que en WWE solamente veían a El Grande Americano como un recurso cómico. No hay nada malo en eso -por ahí anda todavía R-Truth por ese motivo con 54 años, siendo además actual campeón por parejas junto a Damien Priest-, pero sí que parecía poner un techo claro al personaje. Nos equivocamos por completo.

Kaiser mantuvo con vida a El Grande Americano en WWE, pero también en AAA, una compañía mexicana que WWE adquirió el año pasado. Apenas hicieron falta unos combates para que este segundo El Grande Americano abandone el malvado rol de rudo para convertirse en técnico, uno de los buenos.

Su popularidad en México no ha dejado de crecer desde entonces, viéndose muy beneficiado del hecho de que Kaiser también habla español y además se ha entregado por completo al personaje, creando así un vínculo con los fans -¡hasta los niños le adoran!-que sería totalmente inimaginable con la primera versión de El Grande Americano.

La rivalidad entre ambos

La cuestión es que WWE abrazó lo que parecía un absurdo -hasta jugaron a reproducir el meme de los múltiples Spider-Man- y en la Royal Rumble de 2026 trajo de vuelta a Gable como El Grande Americano, siendo el inicio de una rivalidad entre ambos luchadores que ha llevado a que la segunda iteración del personaje se vuelva aún más popular en México. Sí es justo reconocer que algunas voces siguen mostrando cierto escepticismo hacia el hecho de que se haga pasar por mexicano, pero la respuesta de otros se puede resumir con la imagen de justo encima de estas líneas del mural que el artista callejero Zackmunter dedicó a El Grande Americano en Monterrey.

Eso sí, WWE está haciendo un juego muy extraño con los dos El Grande Americano, ya que la versión de Gable es bueno frente al público de Estados Unidos y un villano despreciable en México, sucediendo justo lo contrario con la de Kaiser, logrando así una dinámica muy particular y nunca vista hasta ahora.

La historia del personaje tiene muchas más aristas, pero lo que realmente nos importa a los amantes de la buena lucha libre es que la rivalidad entre las dos versiones del mismo llega a su fin este sábado 30 de mayo con una lucha de máscaras en Noche de los Grandes. Ya se enfrentaron el pasado 14 de marzo en Rey de Reyes con victoria de Kaiser, pero todo apunta a que este combate es el definitivo, con el perdedor siendo desenmascarado y lo suyo sería que el ganador se quede ya para siempre como El Grande Americano.

Luego habrá que ver qué hacen con el personaje, pero es un milagro que una cosa de relleno que rozaba lo ofensivo haya tenido tanto recorrido, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de cosas que podían haber salido horriblemente mal por el camino. ¡Si hasta detuvieron hace poco a Kaiser por agresión, pero la narrativa está yendo poco a poco a su favor!

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