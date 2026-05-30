¡Los milagros existen! Es una de las mejores películas de acción y artes marciales del siglo XXI y acaba de confirmar su estreno en cines

En ocasiones la vida nos hace regalos maravillosos que hacen que merezca un poquito más la pena salir de la cama y enfrentarnos al día a día de esta distopía que nos está tocando vivir. Hoy, la buenísima noticia que os traigo para hacer vuestras vidas un pelín más llevaderas es que, tras no tener demasiada fe en que llegase a ocurrir, una de las grandes catedrales del cine de acción y artes marciales del siglo XXI no quedará relegada al streaming y llegará a nuestras salas de cine.

El lago de los cisnes con hostias como panes

La película en cuestión se titula 'The Furious' y brindó a los privilegiados que pudimos disfrutarla en la última edición del Festival de Sitges —donde se llevó el Premio Especial del Jurado— una dosis de adrenalina, sangre, huesos rotos y cine de primerísima calidad en una de esas proyecciones que convierten la sala en una suerte de catarsis colectiva. Un prodigio técnico y artístico con unas coreografías propias de un ballet ultraviolento.

Por supuesto, un título de estas características, que ha enamorado a medio mundo en el circuito festivalero, no iba a tener un estreno normal, y se lanzará en una serie de pases-evento que se realizarán únicamente el 12 de junio en diferentes ciudades. En lo que a mí respecta, me parece una propuesta fantástica que puede moldear una de esas experiencias cinematográficas que justifican por sí solas la existencia de la gran pantalla, porque con un público entregado, las sesiones pueden convertirse en un auténtico jolgorio.

En lo que respecta a la producción en sí, cabe destacar que está dirigida por Kenji Tanigaki —director de acción y coordinador de especialistas en títulos como las adaptaciones de 'Kenshin' o 'La ciudad de los guerreros'— y que en su reparto figuran nombres como los los indonesios Joe Taslim y Yayan Ruhian —'The Raid'— o el chino Mao Xie, expertos en artes marciales y responsables de articular unas escenas de combate que, de verdad, están a un nivel estratosférico en términos de precisión y espectáculo.

En lo que respecta a la sinopsis, reza tal que así:

Cuando Rainy, la hija del maestro de artes marciales Wang Wei, es secuestrada por una red de tráfico de menores, su padre emprende una brutal cruzada para recuperarla. En su camino contará con la única ayuda de un periodista que busca a su mujer desaparecida. Ambos se enfrentarán a mafias, policías corruptos y un sistema podrido donde cada pelea puede ser la última.

Y ojo, porque si mi entusiasmo no os termina de convencer, sobre estas líneas podéis ver un tráiler que habla por sí solo. Yo, por el momento, no puedo esperar a ver de nuevo esta maravilla que bebe por igual del cine japonés, indonesio, chino y hongkonés.

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