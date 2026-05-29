Nicolas Cage elige el mejor Spider-Man de la historia entre Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland: "Fue el que más me impresionó"

Nicolas Cage ha vuelto a primera línea de Hollywood gracias a 'Spider-Noir', la estupenda serie de Prime Video que ofrece una visión alternativa del personaje al que ya prestó su voz en la magnífica película 'Spider-Man: Un nuevo universo' ('Spider-Man: Into the Spider-Verse'). Eso sí, con quien no coincidió nunca fue con las versiones de Spider-Man interpretadas por Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.
Con motivo de la campaña promocional de 'Spider-Noir', Cage ha concedido varias entrevistas, interesándonos ahora una para Complex, pues allí hay un momento en el que reflexiona sobre cuál de los tres actores ha sido un mejor Spider-Man en la gran pantalla. Y el ganador de un Óscar por 'Leaving Las Vegas' tiene claro que ese honor pertenece a Garfield.
Nicolas Cage que cree que Andrew Garfield "hizo un trabajo magnífico"
Es cierto que Cage nunca responde claramente si ha llegado a ver todas las películas en acción real centradas en este inolvidable superhéroes de Marvel, pero lo que sí comenta es que "a mi juicio, Garfield es el mejor Spider-Man de la historia del cine", dejando además claro que le parece un actor de primerísimo nivel:
Creo que Andrew Garfield fue un Spider-Man fantástico. Hizo un trabajo magnífico. Es un actor maravilloso. De entre todos los jóvenes Spider-Man Peter Parker, él fue el que más me impresionó.
Teniendo en cuenta que Cage nunca ha coincidido con ninguno de ellos en algún trabajo anterior, lo que sí podemos tener claro es que no lo ha dicho para quedar bien con cualquiera de ellos. Dicho esto, no deja de ser una valoración totalmente personal, que ya veo a más de uno diciendo que no tiene idea y que cómo puede ponerlo por encima de Maguire o Holland.
Por mi parte, confieso que me gustan los tres actores en el papel, pero sí que sumo a esa ola que cree que Garfield es el más infravalorado al haber participado en dos películas que no tuvieron una reacción demasiado entusiasta.
