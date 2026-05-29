Esta noche en TV, un histórico espectáculo medieval como sólo podía ofrecer el Ridley Scott más épico

Los picos altos de la filmografía de Ridley Scott no los pueden igualar muchos cineastas, aunque es cierto que es un cineasta que depende mucho del material que se le ofrece. Su factura visual va a estar siempre a la altura, especialmente si se trata de desarrollar épica (de antaño o de ciencia ficción), pero va a impactar más cuando tiene entre manos algo como lo que ofrece ‘El último duelo’ (’The Last Duel’).

Un último arrebato de honor

Scott dirige a Matt Damon y a Ben Affleck en un guion escrito por ellos y Nicole Holofcener, incluyendo también en el reparto a unos sobresalientes Jodie Comer y Adam Driver. Con todos estos mimbres crea un espectáculo histórico que sólo podría ofrecer él y que se puede ver hoy en televisión a través de Be Mad a partir de las 22 horas (también en streaming a través de Disney+ y de Movistar Plus).

En la Francia de 1386 se celebra el último enfrentamiento a muerte celebrado entre caballeros por mandato del rey. El noble Jean de Carrouges y el ambicioso escudero Jacques LeGris luchan sin cuartel después de que el primero acuse a al segundo de abusar sexualmente de su esposa Marguerite. Una afrenta al honor donde la verdad sólo puede dictaminarse con la muerte.

A través de una exploración de diferentes perspectivas, Scott saca a relucir el poder del material para señalar los caprichos del poder y la toxicidad de la ambición que se camuflan con valores religiosos como la honra. Fachadas poco sostenibles que tratan de correr un velo frente a violencia sistemática, especialmente contra las mujeres.

Relato de época, pero con implicaciones relevantes en el presente. El guion presenta hábilmente una estructura que luego sabe replantear, y cuenta con suficiente acción para Scott demuestre nuevamente su talento para desplegar peleas sucias, crudas y de contundente realismo. Su puesta en escena y coreografía está a un nivel extraordinario.

Probablemente no muchos esperaban que fuese a estar tan bien una película de Scott a estas alturas, con los altibajos que ha tenido. Pero ‘El último duelo’ va un poco más allá y se sitúa entre las mejores películas de su director. Incluso puede que la podamos situar entre las mejores de la década cuando esta cierre.

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