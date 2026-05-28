'El Drama' es magistral tirando de comedia incomodísima para hablar de un tema tabú. Un delicioso pastel de bodas coronado por la química arrolladora entre Zendaya y Robert Pattinson

De un tiempo a esta parte, cuando me siento delante de una pantalla, prefiero no saber qué voy a ver. El título, los actores y poco más. Aunque sé que hay gente que prefiere evadir la sorpresa y saber exactamente con qué va a lidiar cuando va al cine, lo cierto es que esta inconsciencia en un mundo con sobreinformación es lo único que puede hacer que disfrutemos sin ideas preconcebidas... y, probablemente, la mejor manera de ver pequeños milagros como 'El Drama' sin poder adivinar sus puntos de giro.

Y hoy ha venido a La Ruina, ¡Zendaya!

No, no os voy a desvelar qué pasa en 'El Drama' para que todo estalle en mil pedazos, pero sí os diré que es uno de los acercamientos más inteligentes, incisivos y (a su manera) cómicos a un tema que podría romper cualquier relación. A medio camino entre el humor incómodo de 'The Office' y las obsesiones llevadas al extremo de Tim Robinson, la película de Zendaya y Robert Pattinson es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande hasta explotar en una de las mejores películas, y ya es decir, salidas de A24.

Zendaya y Robert Pattinson, los dos actores que mejor saben aunar el mainstream con los proyectos nacidos de la pasión, se han unido a Kristoffer Borgli, el director de las fantásticas 'Sick of myself' y 'Dream Scenario' para crear una de las obras más provocativas, hirientes y salvajes de los últimos años, que crea debate de forma casi obligada. Y, aviso, es probable que pensado en ella lleguemos a conclusiones incómodas: no podía ser de otra manera con una película que sabe navegar su tono entre la tormenta con la facilidad de hacerlo en un día soleado.

No sería posible salir airoso de este envite sin una dirección segura, firme y con personalidad propia que se ayuda de un montaje demencial y deliberadamente caótico. Es la manera perfecta de meternos en la cabeza de sus dos protagonistas, sus pensamientos y sus deseos más íntimos sin resultar obvios ni explicitar con diálogos lo meramente visual. A veces, la magia en una buena película radica simplemente en contratar un equipo con voz propia y dejar que se exprese.

Te casaste, la cagaste

No hay cómico que no tenga que aguantar comentarios sobre "los límites de la comedia". 'El Drama' coge esos límites, los estira y los lleva a una situación casi imposible de manejar: te ríes a carcajadas, sí, pero con cierta culpabilidad, y siendo consciente del gigantesco jardín en el que el director se ha metido y del que, sorprendentemente, consigue salir de manera airosa. Es ácida e incómoda hasta límites que el cine popular parece querer frenar para no asustar al público, y, sobre el papel, parece imposible que funcione. Pero lo hace, y de forma sobresaliente.

En una cartelera anestesiada y en la que los dilemas morales suelen reducirse a un "buenos con problemas contra malos que tienen cierta razón", 'El Drama' explota en mil pedazos planteando vicisitudes complejas, embarradas, sucias y repletas de matices. Haciéndote pensar, de manera genuina, qué harías tú en el lugar de los protagonistas, si entiendes por lo que han pasado o si crees que saldrías con una solución sencilla a un dilema extremadamente complejo.

Esta es una película que trata al público como adulto, obliga a dejar el móvil a un lado y plantea el cine como un elemento transformador que va más allá del simple tintineo de llaves. Al igual que el resto de obras de Borgli, no puede evitar caer en una reiteración excesiva cuando la bola de nieve empieza a rodar, pero se le perdona a cambio de un punto de partida valiente que se arriesga con una historia que va más allá de arquetipos y se zambulle en lo incómodo con gusto. ¡Que vivan los novios!

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