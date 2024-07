Todos hemos visto el primer trabajo como director de John Krasinski cientos de veces, pero pocos lo saben

John Krasinski podría haberse hecho una carrera, de inicio a fin, basada exclusivamente en mirar a cámara y sonreír ligeramente. Al fin y al cabo, nadie pedía mucho más de él tras nueve temporadas de 'The Office' interpretando a Jim Halpert: carne de comedia romántica, un par de series y poco más. Y sin embargo, hoy por hoy es conocido como uno de los directores más importantes del mundo del cine tras las dos primeras partes de 'Un lugar tranquilo' y el éxito de 'Amigos Imaginarios'. Y, sin saberlo, esta parte de su carrera empezó mucho, muchísimo antes.

El método Krasinski

Para conocer sus sorprendentes inicios como director tenemos que remontarnos hasta 2005, cuando fue fichado para hacer el remake americano de la serie 'The office'. Krasinski tuvo que luchar en el casting contra actores del nivel de John Cho, Adam Scott y Hamish Linklater, pero los superó a todos por la química que tenía con Jenna Fischer, que interpretaba a su futuro gran amor, Pam Beesly. Curiosamente, tres semanas antes de que le ficharan, el actor estuvo a punto de tirar la toalla con lo de la interpretación por falta de buenos papeles. Su madre le pidió que esperara un poco más... y menos mal que lo hizo.

No era el único que estaba dudando por esta época: unos meses antes del casting, en la sala de guionistas, habían tomado una de las decisiones más importantes de la historia de la serie: dónde se iba a desarrollar. Necesitaban que fuera una ciudad real con vidas mundanas, pero que también tuviera una fonética interesante. Y Scranton tenía todo eso. De hecho, Greg Daniel dijo en el podcast de Brian Baumgartner que tenía "un nombre cómico" y, además, era todo lo que querían: un lugar a las afueras de una ciudad a la que nunca tenían por qué ir y un sitio que estuviera un tanto apagado. Dicho y hecho: Scranton, la ciudad eléctrica.

Y cuando le dijeron a Krasinski que se desarrollaría en esa ciudad de Pensilvania, no lo dudó: cogió el coche, llamó a dos amigos y se fueron a verla. Para el actor era su gran oportunidad al fin y al cabo, una vía de escape de lo que había hecho hasta ese momento, papeles muy secundarios en películas como 'Kinsey' o 'Warhead'. Así que, con la emoción en el cuerpo, se fue, cámara en mano, a grabar planos de la ciudad abriendo el techo de su coche. Poco imaginaba que esos planos se verían durante 201 episodios.

The electric city!

Cuando los productores vieron, de casualidad, lo que había rodado, les gustó tanto el tono semi-amateur que decidieron utilizar los planos en la careta de entrada, una tradición que duró durante nueve temporadas y que supuso el primer trabajo como director -no remunerado ni acreditado- de Krasinski. Acabaría poniéndose tras las cámaras en tres episodios de 'The Office': 'Sabre', 'La lotería' y 'El barco', de las temporadas 6, 8 y 9, concretamente.

No fue el único actor del grupo de Dunder Mifflin que quiso probar a dirigir: la serie tiene episodios liderados por BJ Novak, Rainn Wilson, Steve Carell, Mindy Kaling, Ed Helms y Brian Baumgartner, y guionizados igualmente por gran parte del elenco. Pero sin duda, y con permiso de Kaling, Krasinski es el que más éxito ha cosechado a posteriori. Y eso que empezó con una película que no gustó demasiado, 'Entrevistas breves con hombres repulsivos', que suscitó muy poco interés. Todo parecía que se iba a quedar en una anécdota hasta que, por fin, en 2018 vimos todo su verdadero potencial.

Por cierto, si, siguiendo tu fanatismo por 'The office' quieres ir de vacaciones a Scranton y grabar los mismos planos que se ven en la secuencia de inicio, me temo que no podrás: la señal de bienvenida a la ciudad en la que pone 'Scranton welcomes you. Embracing our people, our traditions & our future' acabó volando por los aires tras un día de viento especialmente duro. Los agentes de policía consiguieron recuperarla días después, pero está protegida: para verla puedes ir al segundo piso del centro comercial llamado The Marketplace at Steamtown. Eh, piensa que a John Krasinski nunca lo tuvo tan fácil para conseguir un plano icónico.

