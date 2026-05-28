Netflix renueva uno de sus mejores animes de fantasía. Nos toca despedirnos de Caimán y Nikaido pero la temporada 3 de 'Dorohedoro' ya está en marcha

Después de unos cuantos años de espera, esta primavera regresó por fin 'Dorohedoro' con su segunda temporada. Y la verdad es que esta tanda de capítulos ha sido corta, pero intensa, porque tan solo ha constado de 11 episodios y ya nos toca despedirnos otra vez de Caimán y Nikaido. Ahora bien, por lo menos lo hacemos con una buenísima noticia.
Esto sigue adelante
Con el último capítulo de la segunda temporada se ha confirmado oficialmente que la tercera temporada de 'Dorohedoro' está en marcha. Así lo han anunciado desde las redes sociales de la serie, donde además compartían una ilustración realizada por el director Yūichirō Hayashi para dar comienzo a la producción.
'Dorohedoro' adapta el manga de Q Hayashida sobre un hombre con una cabeza de lagarto que busca al hechicero que le maldijo junto con su amiga Nikaido. Ambos viven en una ciudad oscura en la que campan los demonios y las bandas callejeras, y empiezan a atraer la atención de la gente equivocada mientras Caimán deja un rastro de violencia a su paso.
El anime se estrenó en 2020 y pronto se convirtió en una serie de culto, que además parece que ha multiplicado el número de fans con su segunda temporada. Estos nuevos capítulos también han subido de nivel visualmente y han tenido que funcionar de perlas, porque el comité de producción apenas ha perdido el tiempo para aprobar la siguiente temporada.
MAPPA se ha venido encargando hasta ahora del anime, y por el momento nada parece indicar que vaya a soltar la licencia de 'Dorohedoro'. Esperemos que no tengamos que esperar otros seis añazos para ma siguiente temporada, sobre todo porque en el estudio aún andan hasta arriba con 'Jujutsu Kaisen', 'Chainsaw Man' y los animes originales que preparan para Netflix.
