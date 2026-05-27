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Esta violenta y alucinante película de samuráis es no sólo influencia clave de ‘The Mandalorian and Grogu’, sino de buena parte del cine de Tarantino

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Una jugada bastante astuta que da acción afilada constante y entretenimiento asombroso

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El Asesino Del Shogun 1980 Robert Houston

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Pedro Gallego

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La historia de ‘Star Wars’ está firmemente sostenida en una herencia por mucho cine clásico de aventuras y acción, incluyendo mucho cine de samuráis japonés. George Lucas ha expresado previamente su devoción por el cine de Akira Kurosawa, y claramente obras como ‘La fortaleza escondida’ (’Kakushi Toride no San-Akunin’) han dado forma a lo que vemos en las películas originales.

The Mandalorian’, aunque teniendo también una mirada western (aunque parte de ese cine japonés también tuvo influencia del cine del oeste), mantuvo bien esa tradición de heredar del lenguaje cinematográfico samurái. Se aprecia fuertemente la pasión de Jon Favreau por un clásico de culto como ‘El asesino del Shogun’ (’Shogun Assassin’).

Un carrito con niño y armas por doquier

Este híbrido japonés y estadounidense, donde el director Robert Houston remonta las primeras películas de la saga de ‘El lobo solitario y su cachorro’ de Kenji Misumi, es un violento espectáculo importante no sólo para la última aventura del mandaloriano, sino también para buena parte del cine de Quentin Tarantino. Un entretenimiento salvaje que se puede ver en streaming a través de Filmin.

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Paranoico por la posibilidad de una traición de su mejor brazo ejecutor, el Shogun decide enviar varios asesinos para que lo eliminen. El ataque sólo se cobra la vida de su esposa, dejando al implacable samurái lleno de rabia además de deseo de venganza. Uno que buscará colmar vagando por el reino como mercenario junto con un carrito lleno de armas y su hijo pequeño que aprenderá sus artes para la matanza.

Con puro espíritu de factoría Corman, expertos en traer de fuera cine extranjero que fuera de lo aclamado a lo jaranoso como las películas que adquirió de TOHO, Houston coge el material de Misumi para dejarlo en los huesos esenciales. Menos reposo y atmósfera, más show de katanas y sangre a borbotones.

‘El asesino del Shogun’: carne de culto

El Asesino Del Shogun 1980

Esto lo ha hecho pura carne de salas de cine americanas más pequeñas y luego de videoclub, y no hay mejor muestra de ello que en el cómo Tarantino remezcló muchas ideas en películas como ‘Kill Bill’. El gore es una parte importante de la garra de ‘El asesino del Shogun’, generando impacto por diversos frentes en su imagen.

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Aun así, en esta revisión pervive todavía ese núcleo emocional que componen el vengativo protagonista y su joven discípulo con el que forma una alianza. Un factor que lo ha hecho también clave para algo tan familiar como ‘The Mandalorian and Grogu’, aunque ‘El asesino del Shogun’ claramente es algo que sólo deben recuperar los fans adultos de la película.

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