La temporada 3 de 'Dandadan' aún nos hará esperar. Mientras tanto, Momo y Okarun regresan con su propio live action y ya tenemos la primera imagen

Science Saru nos tiene enamorados con 'Dandadan' y sus movidas paranormales de aliens y fantasmas con un buen toque de comedia romántica. Por desgracia, la tercera temporada del anime todavía va a tardar en llegar, pero mientras tanto Momo y Okarun preparan su regreso en un formato diferente.

Un aniversario en los escenarios

Este 2026 además se cumple el quinto aniversario del manga de Yukinobu Tatsu, ya que 'Dandadan' comenzó a publicarse en Shonen Jump+ en 2021. Y la manera de celebrarlo es con su propia adaptación a obra de teatro, un formato que está cada vez más de moda en Japón y por el que ya han pasado 'Kimetsu no Yaiba', o 'Solo Leveling', entre muchos otros.

'DAN DA DAN Occult Stage' arrancará en Japón el próximo agosto, con Yuiri Murayama como Momo Ayase. Para el papel de Okarun tendremos dos actores diferente, a Raimu Ninomiya como su versión normal y a Hiroki Hyakuna como el Okarun transformado con poderes.

También se ha confirmado a Aoi Nakabeppu como Seiko Ayase, Riko Tanaka como Aira Shiratori y Risa Yamazaki como Sedosa Acrobática, con lo que podemos ir adelantando más o menos qué tramas adaptará la obra de teatro. Por el momento no hay planeada una distribución internacional, aunque va siendo hora de que Japón se ponga las pilas y aunque sea llevase este tipo de producciones a los cines con una retransmisión subtitulada.

El regreso del anime de 'Dandadan' está planeado para 2027, aunque por el momento seguimos sin fecha de estreno para la tercera temporada y la serie nos dejó con un cliffhanger tremendo. Aunque la verdad es que Science Saru no les falta trabajo, ya que este verano estrenan el remake de 'Ghost in the Shell' y 'Jaadugar: A Witch in Mongolia', que promete ser una auténtica preciosidad.

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