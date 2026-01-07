Los creadores de 'Dandadan' tienen un nuevo anime en marcha y pinta tremendo. Por qué 'Jaadugar: A Witch in Mongolia' puede ser uno de los grandes bombazos de 2026

Este 2026 viene calentito en cuanto a anime y parece que todos los grandes estudios quieren poner toda la carne en el asador. Science Saru no quiere ser menos, y aunque aún nos va a tener esperando el regreso de 'Dandadan' hasta 2027 no se duerme para nada en los laureles y tiene un año tremendo por delante.

Y es que en 2026 podemos esperar dos animes de parte de Science Saru. Uno es el remake de 'Ghost in the Shell', que promete ser una adaptación fiel del manga original, y el segundo es su nuevo bombazo potencial: 'Jaadugar: A Witch in Mongolia'.

Atrapadas en el imperio

'Jaadugar: A Witch in Mongolia' ('Tenmaku no Jādūgaru') ya ha triunfado en Japón y ha sido nominada para múltiples premios de manga y en 2023 fue la serie más recomendada para lectoras femeninas. Ahora el manga histórico de Tomato Soup saltará a anime de la mano de Science Saru y ya se ha dejado ver un primerísimo tráiler.

La historia se ambienta en el siglo XIII y sigue a una niña llamada Fatima, quien ha pasado toda su vida estudiando y valorando la importancia del conocimiento. Pero cuando el imperio mongol invade su ciudad, Fatima es capturada y llevada como prisionera a Mongolia. Allí conoce a Töregene, la sexta esposa del emperador, y juntas empiezan a desarrollar un plan para desestabilizar el imperio que odian.

Se espera el estreno de 'Jaadugar: A Witch in Mongolia' para julio de 2026, con la temporada de anime de verano. Abel Góngora, director de 'Scott Pilgrim da el salto' co-director de la segunda temporada de 'Dandadan', se encargará de la dirección de la serie, con Naoko Yamada, directora de 'A Silent Voice', como directora en jefe. Al cargo del guión tenemos a Kanichi Katou ('Black Clover', 'An Eminence in Shadow') y como compositor de la bandfa sonora a Koshiro Hino.

Yamada vuelve a colaborar con el estudio tras la emotiva 'Tu color', y por ahora todo lo que sabemos de 'A Witch in Mongolia' suena de miedo. De entrada tiene detrás a dos directores con muchísima personalidad y experiencia, y a un estudio que se ha sabido desmarcar con una animación puntera y vibrante. Ya con el primer tráiler hemos podido ver que la animación tiene un aspecto encantador y que desde Saru prometen darle su propio toque personal para adaptar el estilo del manga original, así que el sello de calidad viene ya asegurado de base.

Si además nos gustan los animes de misterio e intrigas palaciegas del corte de 'Los diarios de la boticaria', este promete ser mucho más que un simple complemento. 'Jaadugar: A Witch in Mongolia' puede ser uno de los animes más únicos e interesantes que veamos a lo largo de 2026, y desde luego se va perfilando como una de las series que merece la pena tener en el radar.

