'The Ghost in the Shell' tiene un nuevo anime en marcha con el estudio de 'Dandadan', y así es el primer vistazo a su propia Motoko Kusanagi

Science Saru no ha parado casi en los últimos años, y viene pisando fuerte. Entre 'Dandadan' y 'Scott Pilgrim da el salto' se ha terminado de consolidar como uno de esos estudios a los que tener el ojo echado constantemente... Y entre todos los proyectos jugosos que tienen por delante está una nueva versión de 'Ghost in the Shell'.

Bienvenida de nuevo, teniente

Ya en 1995 Mamoru Oshii nos dejó su icónica versión de 'The Ghost in the Shell', que adaptaba el manga de Masamune Shirow. Ya el año pasado desde Saru confirmaron el proyecto, pero ahora por fin nos han dejado los primeros vistazos.

Por el momento se ha dejado ver un primerísimo teaser de 'Ghost in the Shell', que la verdad es que no enseña mucho más allá de ilustraciones y bocetos de producción para recordarnos que el proyecto sigue en marcha. Aunque lo más jugoso es el póster del nuevo anime centrado en Mokoto Kusanagi, con un estilo muy similar al del manga de Shirow y un rollo muy noventero que nos ayuda a hacernos una idea de qué pinta tendrá la nueva versión.

Eso sí, seguimos sin fecha de estreno definitiva, aunque con este nuevo póster en Saru reafirman que podemos esperar su 'The Ghost in the Shell' para 2026.

Hay que recordar que para el nuevo anime Saru está trabajando con Production I.G. y la editorial Kondasha, y además por ahora han reunido a un equipo de aúpa para la producción. Así tenemos a Moko-chan, que fue asistente de dirección en 'Dandadan' y lleva años trabajando con el estudio, y Shuhei Handa, diseñador en 'One Punch Man' y 'Kill la Kill' como diseñador de personajes. Al frente del guión tenemos a a EnJoe Toh, creador de 'The Empire of Corpses'.

En Espinof | Las mejores series de 2024

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos