La temporada 2 de 'Dandadan' se despide a lo 'Pacific Rim' con una batalla entre mechas y kaijus. Final explicado y qué esperar de la temporada 3 del anime

Después de doce episodios, la segunda temporada de 'Dandadan' ha llegado a su final y nos toca decir adios a la fantástica serie de Science Saru. Por el momento no sabemos cuándo llegará la tercera temporada, pero Momo, Okarun y el resto de la panda se han ido con un zambombazo y nos han dejado un nuevo cliffhanger... y un posible nuevo miembro para el equipo.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers sobre el capítulo 12 de la segunda temporada de 'Dandadan'

Reiniciando el sistema

El final de temporada de 'Dandadan' nos ha dejado una batalla a todo gas entre el mecha con forma de Buda gigante y el kaiju espacial que había empezado a sembrar el caos en los capítulos más recientes. Con la ayuda de Kinta, nuestro experto local en robots gigantes, el equipo consigue plantar cara al alien gigante en un combate de titanes.

Entre referencias a 'Gundam' y 'Gurren Lagann', Kinta toma las riendas de la situación y empieza a pilotar el mecha con el que siempre soñó y Momo y Aira utilizan sus propios poderes para terminar de dejar fuera de combate al kaiju. Aunque al derrotarle el campo de visión protector desaparece y tanto el monstruo como el mecha gigante se vuelven visibles para el resto de la ciudad...

En medio de todo este caos, Okarun y Jiji recuperan a nuestro kaiju, que se ha vuelto pequeño de nuevo, y lo llevan consigo a la casa de la abuela Seiko. Aunque, una vez aquí, descubrimos que el kaiju no es un monstruo, sino una suerte de traje que pilotaba una chica y que ha quedado inconsciente tras el enfrentamiento.

Y si la primera temporada de 'Dandadan' nos dejó con un cliffhanger, la segunda nos deja con otro: esta chavala con exoarmadura besa a Okarun mientras Momo mira toda la escena (con una explosión incluida que sirve de callback perfecto al primer capítulo del anime).

Ahora se nos quedan unos cuantos frentes abiertos de cara a la tercera temporada de 'Dandadan'. El primero es la identidad de esta chica alienígena que estaba llevando un traje de kaiju, y a lo largo de los siguientes episodios descubriremos más sobre su pasado... Y sobre la que será su complicada relación con Okarun y Momo. El beso con el que nos deja la temporada puede ser un poco repentino, pero tendrá más sentido cuando sepamos más sobre la historia de este nuevo personaje.

Por otro lado, el enfrentamiento final de la temporada ha atraído la atención de la gente de a pie, que han tenido un contacto lo grande con aliens y OVNIs, y habrá que ver qué repercusiones traerá esto a la larga.

Por ahora el anime nos ha dejado en el capítulo 71 del manga de Yukinobu Tatsu. Todavía quedarían dos capítulos más para cerrar del todo este Arco del Kaiju, y luego nos meteríamos de lleno en el arco Space Globalists.

Este es el arco más largo del manga de 'Dandadan' hasta la fecha con un total de 47 capítulos, con lo que podría servir perfectamente de base para la tercera temporada al completo. Y es que si hasta ahora nos hemos venido centrando más en espíritus y fantasmas, ahora le toca el turno a los aliens con un grupo de extraterrestres listos para invadir la Tierra.

