¿Por qué es la abuela de Momo tan joven? Es uno de los mayores misterios de 'Dandadan', y los fans tienen varias teorías

'Dandadan' ya ha regresado con su dosis semanal de fantasmas y aliens, y entre exorcismos y enfrentamientos sobrenaturales estamos teniendo una temporada muy movida para toda la tropa.

Y uno de los personajes que están sacando a lucir toda su valía por sus conocimientos del mundo sobrenatural es Seiko Ayase, la abuela de Momo. Quien, a pesar de ser uno de los personajes más poderosos también está rodeada de misterio.

Abuelita, dime tú

Cuando conocemos por primera vez a la abuela de Momo, una de las cosas que más llaman la atención es su aspecto. Porque no parece para nada una abuela corriente, y aparte de su pelo blanco tiene el aspecto de una mujer de unos veinticinco años e incluso se vista como una. Aira incluso señala que le cuesta creer que sea la abuela de Momo, ya que su edad no parece cuadrar, y es que el aspecto joven de Seiko Ayase es uno de los aspectos más misteriosos de 'Dandadan'.

Por ahora el autor Yukinobu Tatsu no ha desvelado la razón para la aparente juventud de Seiko. Así que, como no podía ser de otra manera, los fans han empezado a crear sus propias teorías al respecto.

Como ya se ha podido ver en el anime y el manga, Seiko utiliza un montón de artilugios como medias de compresión y corsets, que las mujeres más mayores de Japón suelen utilizar, así como mascarillas para dormir y otros productos estéticos. Con lo que podemos asumir que simplemente tiene mucho cuidado con su figura y su aspecto y se conserva de lujo para su edad.

Además, tiene una personalidad muy activa y juvenil, que también ayuda a que nos de esta sensación de que es una mujer joven. Porque poca gente se pondría a hacer un exorcismo al ritmo de heavy metal mientras se marca un tremendo headbanging.

Aunque otros fans han sugerido que Seiko consigue su aspecto juvenil con sus propios poderes, o pidiendo prestado poder al dios local de la zona en la que vive. De una manera muy similar a Tsunade de 'Naruto', que en realidad tiene más de sesenta años pero gracias a su técnica de transformación aparenta ser mucho más joven.

Otros fans, como este usuario de Reddit, apunta a que el título de 'Dandadan' podría hacer alusión a una maldición o castigo. Y, al igual que Okarun está maldito con los poderes de la Turbovieja, Seiko podría haber sido maldita con el don de la inmortalidad.

Al fin y al cabo, no sabemos nada de su historia ni de los padres de Momo, así que es posible que Seiko no fuera su abuela sino incluso su bisabuela o su tatarabuela. De esta manera, se mantendría joven e inmortal mientras sus descendientes desaparecen o mueren, aunque no sabemos qué criatura le impuso este castigo.

Por otro lado, puede que el aspecto de "abuela buenorra" de Seiko, que es el personaje más sexualizado de la serie, sea tan solo un gag cómico recurrente con el que Tatsu quiere reventar las expectativas de sus lectores. Especialmente porque la serie ha introducido a otras mujeres mayores que parecen tener un aspecto más acorde a lo que podemos esperar de una "abuela". Pero ya sabemos que Seiko no es corriente, y marca su propio ritmo para todo lo que hace.

