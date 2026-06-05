'Backrooms' arrasa con todo y en solo 5 días destroza un gran récord de taquilla para hacer historia con A24

Hace unos días os avisábamos de que el estreno de 'Backrooms' había sido un éxito extraordinario que había pulverizado el récord de mejor estreno de todos los tiempos para una película de A24. Su éxito ha sido tal que apenas ha necesitado 5 días en cines para destrozar el récord de la película más taquillera del estudio hasta ahora.

Es cierto que la marca a batir tampoco era tan alta -el récord estaba en manos de 'Marty Supreme' con 96,04 millones de dólares-, pero es que todavía ni siquiera está claro cuál era el techo del primer largometraje de Kane Parsons. En 5 días ya había superado esa cifra y para el sexto ya alcanzó los 103 millones de dólares en las salas norteamericanas.

A por todas

Ahora el récord que todavía tiene pendiente 'Backrooms' es el de la película de A24 más taquillera en todo el mundo. Eso sí, los 191 millones de 'Marty Supreme' están totalmente a su alcance, pues acumula ya 140,9 millones y este fin de semana va a recibir un impulso considerable, pues aún falta por lanzarse en algunos mercados.

De hecho, en España llega a los cines este viernes 5 de junio de 2026 de la mano de Elástica Films, que está poniendo todo de su parte para que la cinta de terror liderada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve sea también un gran éxito en nuestro país. Y seguro que el impulso adicional de la próxima Fiesta del Cine también le viene bien.

Lo que también es evidente es que el extraordinario éxito de 'Backrooms', que tuvo un presupuesto de apenas 10 millones de dólares, está llamado a ser el inicio de una larga y lucrativa franquicia.

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