Gon y Killua regresan tras más de 10 años desaparecidos. 'Hunter x Hunter' por fin recupera a sus protagonistas y marcan un nuevo hito: "No puedo creer que estoy vivo para ver esto"

Hace unas semanas los fans de 'Hunter x Hunter' se llevaron una alegría gordísima porque se confirmó al fin que, tras casi dos años de espera, Yoshihiro Togashi se preparaba para retomar la publicación de su manga.

Togashi además ha ido compartiendo su proceso en redes sociales y lleva muy buen ritmo avanzando con los nuevos capítulos, pero lo que casi nadie esperaba a estas alturas es que volviéramos a ver a Gon y Killua.

Por fin "juntos"

A principios de mes volvió 'Hunter x Hunter' y ya ha publicado su cuarto capítulo consecutivo desde el final del hiato más reciente. Seguimos centrados en el viaje de Kurapika a bordo de la Ballena Negra, pero mientras tanto, justo al final del capítulo, Togashi nos ha ofrecido una pequeña actualización sobre Gon y Killua.

Es la primera vez que los dos personajes vuelven a coincidir en la misma página del manga en catorce años. Los dos se despidieron en el capítulo 338 de la serie, que se lanzó en 2012... Aunque a Gon le vimos un poquito más y su última aparición en 'Hunter x Hunter' fue en 2014.

En parte, ambos han tardado tantísimo en aparecer por todo el tiempo que se tira 'Hunter x Hunter' en hiato debido a la salud de su creador, Yoshihiro Togashi. Aunque la otra gran razón para su ausencia se debe a que ahora mismo el manga se está centrando en el arco de la Guerra de Sucesión, que si viene desarrollando desde el capítulo 340.

Aunque para nosotros, fuera de las viñetas, ha pasado más de una década, dentro de la historia en realidad no ha sido tanto y la competición se acabará en 49 días, cuando la Ballena Negra llegue al Continente Oscuro. Kurapika necesita encontrar a alguien que proteja al nuevo príncipe, y parece que tiene claro que los indicados son Gon y Killua, así que quizás dentro de poco los vuelva a traer de vuelta al escenario a principal.

Obviamente, con la cantidad de tiempo que ha pasado desde que Togashi les dibujó en el manga, muchos fans no se veían venir que de repente los dos fueran a volver de la nada. "No puedo creer que estoy vivo para ver esto", escribía un lector en X... Aunque hay quien fue un poco agorero con la celebración de volver a verles y nos recordó que "muy hermoso todo hasta que recuerdas que Togashi dijo que todos iban a morir".

Habrá que ver si no tenemos un futuro tan negro por delante, aunque sabemos que las cosas en 'Hunter x Hunter' se mueven despacio y hay que tener paciencia. Para ponernos en contexto, en todo este tiempo que ha estado Gon desaparecido, incluso ha dado a tiempo a que otros exitosísimos mangas como 'Jujutsu Kaisen' o 'Chainsaw Man' empiecen su publicación y también terminen... Pero con 'Hunter x Hunter' tenemos que tomarnos las cosas con calma, que todavía va para largo.

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