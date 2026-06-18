Después de casi 2 años de espera, 'Hunter x Hunter' prepara su regreso. El manga de Yoshihiro Togashi vuelve este mismo mes con noticias buenísimas para sus lectores

En diciembre de 2024 nos volvimos a tener que despedir de 'Hunter x Hunter', un plan bastante habitual para sus fans que ya saben que esto es una carrera de fondo. La salud de Yoshihiro Togashi le fuerza a hiatos regulares mientras continúa trabajando poquito a poco en la historia, y este mismo mes vuelve a la carga.

¿Va para largo?

Ya hace unos meses el mismo Togashi nos adelantaba que el regreso de 'Hunter x Hunter' estaba muy cerca, y no mentía. De entrada se ha confirmado que el manga lanzará su volumen 39 el próximo 3 de julio, pero ahora sabemos también que se retoma la publicación regular en la revista Weekly Shonen Jump con nuevos capítulos.

El capítulo 411 de 'Hunter x Hunter' se publicará con el número 31 de la Shonen Jump el próximo 29 de junio para continuar el actual arco que se centra en la Guerra de Sucesión mientras continúa la travesía en la Ballena Negra. Además, este nuevo episodio vendrá acompañado de una página a color.

Siguiendo las anteriores actualizaciones, podemos esperar que 'Hunter x Hunter' se siga publicando a lo largo de 10 semanas, dejándonos los suficientes capítulos como para recopilar un nuevo tomo. Ahora bien, es posible que esta vez la publicación de 'Hunter x Hunter' se extienda un tiempo más antes de volver a pausarse, ya que Togashi confirmó en abril que ya había terminado hasta el capítulo 420 y se encontraba trabajando del 430 en adelante.

Así que es posible que la publicación de 'Hunter x Hunter' esta vez se alargue unas 20 semanas, dejándonos nuevos capítulos hasta octubre o noviembre. Habrá que cruzar los dedos y ver qué tal se mantiene Togashi, que al final lo importante es que se cuide y nos dure muchos años más, aunque el final de 'Hunter x Hunter' se haga de rogar.

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