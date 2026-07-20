Esta noche en TV, un épico western con drama y Robert Mitchum de puntuación casi perfecta

La mayor parte de los westerns canonizados por los repasos históricos del cine han tendido a premiar los films de aventuras, los despliegues de acción más potentes que han marcado a artífices del blockbuster posterior. Pero las épocas pasadas dieron mucho pie al cruce del pasado violento con la intensidad del melodrama colorido, dejando películas como ‘Con él llegó el escándalo’ (’Home from the Hill’).

Las reglas de la casa

Un cruce que tenía que venir de un cineasta clásico hasta la médula como Vincente Minnelli, que dota al cine del Oeste de pura intensidad dramática y en Technicolor en esta adaptación literaria. Robert Mitchum protagoniza una épica película que se puede ver en televisión a través de La 2 a partir de las 22:20. También se puede encontrar en streaming a través de Filmin.

Wade Hunnicutt ha conseguido establecerse como un hombre respetado en los poblados de Texas, con propiedades imponentes y éxito en sus empresas. Sin embargo, su matrimonio se hizo trizas y está distanciado de un hijo que es observado con cierta sorna por no encajar con lo que se espera de un hombre, motivo por el cuál Wade decidirá introducirlo y educado en el arte de la cacería.

Desde los arquetipos más establecidos y solidificados con recontrachapado posibles, Minnelli ofrece personajes de un encaje complicado en los mismos para precisamente cuestionarlos. Un relato de masculinidad tóxica de mucho antes de que el término fuese siquiera concebido o señalado.

Esto explica también cómo ‘Con él llegó el escándalo’ no llega a romper en exceso con las convenciones o lo que cuestiona. Minnelli en su etapa tardía sigue siendo un tradicionalista convencido en cómo aborda los conflictos y también la fotografía colorida. Es efectivo, pero también en ocasiones limitado en lo que puede tocar.

Sus dos horas y media, reglamentarias cuando se quiere hacer melodrama épico y con cierta ambición prestigiosa, hacen algo cuesta arriba el trayecto, aunque no ocultan virtudes potentes como sus actuaciones, su trabajo de producción y su conducción hacia instantes climáticos. Esta solidez, aunque establecida casi por defecto por un artesano clásico, es lo que explica cómo roza la puntuación perfecta en críticas con un 90% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.

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