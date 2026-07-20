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La victoria de España acaba en récord: la segunda emisión más vista de la historia con un brutal 89,3% de share

Además, la victoria llevó al peor dato de la historia de Telecinco (una vez más): un triste 3,7% que debería ser el fondo de su desgracia

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Hay momentos vitales que superan cualquier gusto personal. A mí, en lo personal, el fútbol no me importa absolutamente nada, pero ayer me puse delante de la televisión, como todos, para vivir una pieza clave de la cultura popular en la próxima década: la victoria de España en la final del Mundial. Al final no solo lo fue, como atestiguaron los cláxones con los que muchos nos dormimos como banda sonora de fondo, sino que, además, paralizó un país al completo con unas cifras de audiencia espectaculares pero que, en realidad, son aún más espectaculares de lo que parece. 

Allá van con el balón en los pies

La victoria de la selección española se retransmitió al mismo tiempo en La 1, La 2Cat, Teledeporte y DAZN Mundial, y consiguió la impresionante cifra de 15,7 millones de espectadores, o lo que es lo mismo, un brutal 87,1% de share. Pero claro, hay que tener en cuenta que mucha gente vio el partido acompañada, en bares o en las pantallas gigantes que se pusieron a lo largo de toda la geografía hispana: por ponerlo en plata, casi todo el mundo lo vio. 

La prórroga aún subió más, hasta los 16.607.000 millones de espectadores, un 89,3% de share. O lo que es lo mismo, la segunda emisión más vista de la historia, solo por detrás de, precisamente, los penaltis del España-Portugal en las semifinales de la Eurocopa de 2012. Desde aquel España-Cabo Verde que se sentenció con 7.995.000 espectadores y un 66% hasta esta final ha llovido mucho, y todos los partidos de la selección han dominado en su granja sin problemas.

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En cuanto a la división de audiencias, como vemos en FormulaTV, La 1 ha sido la reina, con un 75,1% de share un 13.396.000 espectadores, dejando un 5% (885.000) para DAZN Mundial, un 3,8% (679.000) para Teledeporte y un sorprendente 2,4% (426.000) para La2Cat. En el global del día, obviamente, La 1 arrasa con un 45,5% de share frente al triste 5,7% de Antena 3 y la peor cifra de la historia de Telecinco (una vez más), con un 3,7%. Su emisión de la fantástica 'West Side Story' enganchó a un 0,4% de la población: apenas 76.000 casas que decidieron hacer boicot al fútbol. No tuvieron mucho éxito, en todo caso. El día no estaba para preocuparse por María y Tony, sino por Cucurella y Torres.

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