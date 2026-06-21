Las 5 películas de perros jugando al fútbol para ver en los descansos del Mundial: un subgénero tan malo que me ha fascinado

Si en 1978 'Superman' nos hizo creer que un hombre podía volar, en 1997 'Air Bud' nos hizo creer que un perro podía jugar a baloncesto... porque no había ninguna regla escrita al respecto. Y, sobre todo, hizo creer a decenas de productores desalmados que podían llenar los videoclubs de películas y películas con animales ganando en todo tipo de deportes, como,por ejemplo, 'Cómo mola ser mono', la saga del chimpancé jugador de hockey y snowboarder. Pero si hay un deporte que salió damnificado de esta moda, ese fue, sin duda, el fútbol.

Aprovechando que ya ha empezado el Mundial (más que nada porque no se habla de otra cosa) y hay personas que están viendo todos los partidos sin control, quizá sea el momento de enseñarles, aunque sea en los descansos y entre partidos, que hay un mundo ahí fuera más allá del once contra once y los saques de córner. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que el cine? Eso sí, para que vayan poco a poco en su proceso de desintoxicación, vamos con películas de fútbol. Concretamente, de perros jugando al fútbol. Sí, hay más de una. Y no, ninguna es buena.

Animal Soccer World (1998)

Tan solo un año después del estreno de 'Air Bud', la alemana Dingo Pictures, conocida por traer a la luz los horrores más incognoscibles de la animación de los 90, como las versiones cutres de 'Anastasia', 'Hércules', 'Balto' o 'Aladin' (sí, con una sola "d"), decidieron lanzar 'Animal Soccer World' en forma de película directa a vídeo y de videojuego para PS2, cuyas secuencias animadas se iban desbloqueando a medida que hacías puzzles cutres y coloreabas dibujos. Sufre, 'God of War'. Por supuesto, como no se les podía ocurrir nada original, este partido de fútbol está inspirado por el de 'La bruja novata', solo que con menos medios y menos ganas de hacer las cosas bien.

El protagonista es Crummel, un perro que vive en un pueblo de animales parlantes cuya vida es tremendamente aburrida hasta que decide organizar un partido de fútbol. Sin embargo, no puede jugar debido a su pequeño tamaño, así que le ponen como suplente. Como estarás imaginando, al final sí consigue entrar al campo y meter al menos un gol a sus contrincantes, con el partido acabando 6-1. La película-juego está considerada uno de los mayores desastres de la historia del cine de animación, y no es para menos. Nos queda el consuelo de que Dingo Pictures destrozó su última película en 2005, y el mundo es mucho más feliz desde entonces.

Soccer Dog (1999)

Cuando la franquicia 'Air Bud' empezó a tocar deportes como el baloncesto o el fútbol americano, el director Tony Giglio vio la oportunidad de oro para hacer crecer la tendencia con 'Soccer Dog' (en inglés, añadieron 'The Movie' para no confundirnos con el resto de 'Soccer Dogs', supongo). En ella, prácticamente un remake futbolero de la primera 'Air Bud', un joven huérfano sin mucho interés por el fútbol es adoptado por un fan del deporte en cuestión... ¡Hasta que adopta un perro que, oh sorpresa, tiene una habilidad innata para el fútbol!

Os podéis imaginar el resto. La película es un claro copia-pega repleto de emociones de baratillo y goles en el último minuto, aunque se ha ganado su pequeña legión de fans gracias a la aparición de James Marshall (que pasó de 'Twin Peaks' a 'Soccer Dog') y a que, honestamente, podría haber sido mucho peor. No todas las películas de perros futboleros van a ser horribles.

Air Bud 3: Los cachorros de Buddy (2000)

Tenía que pasar, claro: la película que dio pistoletazo de salida a los perros haciendo deporte se amplió con Buddy teniendo cachorros (que protagonizaron, por cierto, su propia franquicia de spin-offs de 7 películas con otra sub-franquicia navideña de 2 más). En este caso, Josh, el dueño de Buddy, se da cuenta de que además de baloncesto y fútbol americano, su perro es un buen jugador de fútbol, qué casualidad, y le mete en el equipo local. ¿Cuál es el problema? Que los perros no pueden jugar a fútbol de manera oficial.

Ya hemos visto esto antes, así que pasa lo que tiene que pasar: Buddy llega en el segundo tiempo y ayuda a ganar el campeonato. ¡Pero aún hay más! Buddy acaba parando un penalti en la final del Mundial de fútbol femenino, haciendo que Estados Unidos gane a Noruega ("otra vez", dicen los comentaristas), planteando muchísimas preguntas, pero siendo la esencial... ¿No era Buddy un macho que, de hecho, acaba de tener hijos con Molly? Buddy, por cierto, no volvió a jugar a fútbol, pero sí a béisbol y voleibol. Por si quieres seguir la fiesta, vaya.

Un delantero muy peludo (2004)

Este fabuloso título en español es, en realidad, la segunda parte de 'Soccer dog', aunque no tiene ningún tipo de unión con la primera parte. Ahora, la acción se desarrolla en Europa, así que aprovecharon para darle algún tinte de ciencia-ficción, cosa que personalmente agradezco. En este caso seguimos a Zach, un niño que acaba de perder a su madre y que se entera de que su padre sigue vivo en Escocia. Así que coge sus maletas, va hacia allá y, triste y deprimido, se encuentra con un perro con super-inteligencia que sabe jugar al fútbol como nadie gracias (o por culpa de) unos experimentos científicos que le han dado super-capacidad futbolística.

Por supuesto, le aceptan en el equipo sin hacer muchas preguntas y el perro, oh sorpresa de sorpresas, acaba ganando. Eso sí, la película jamás explica por qué el científico malvado quería a un super-perro jugador de fútbol, o por qué entrena a una perra para atacarle, si le quiere tener de vuelta sano y salvo. Muchas preguntas y pocas respuestas en el final de la saga hasta ahora. Vaya por dios, qué pena.

Pups United (2015)

¿Creíais que con la pérdida de popularidad de 'Air Bud' nos íbamos a librar de los perros futbolistas? Por supuesto que no. En 2015 tuvimos 'Pups United', en la que, en plena Copa Mundial Juvenil de Fútbol, un grupo de perros parlantes debe impedir que los malos de turno rescaten el software robado que han escondido en el trofeo.

Eso sí, en este caso los perros no juegan exactamente al fútbol, sino que son una especie de entretenimiento para el descanso. Sí, hay algún regate y un par de tiros de cabeza, pero ahí se queda la cosa, que el presupuesto no daba para más. Lo más destacable de la película es que Rob Schneider pone la voz a uno de los perros, lo que no es motivo precisamente para sentarse a verla.

Y hasta ahora, esto es todo: a pesar de que el mundial de fútbol de 1994 presentara como mascota a un perro, Striker, hecho por el equipo de Warner Bros, lo cierto es que nunca llegó a tener su propia serie, ni mucho menos su propia película. Honestamente, habría sido la mejor de todas estas. No lo tiene muy difícil, la verdad.

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